Dragoş Pîslaru: Adoptarea legii salarizării până la final de octombrie ar diminua penalitatea

Oficialii Comisiei Europene au anunțat autorităţile de la Bucureşti că, dacă vor adopta înainte de evaluarea din noiembrie legea salarizării unitare, ratată ca jalon în PNRR, o parte din cei 770 de milioane de euro pe care România îi pierde din grant poate fi recuperată.

„Pentru Cererea 6, în care sunt incluse reforme importante, aş vrea să vă dau o veste care cumva ţine de încăpăţânarea, dacă vreţi, pe care eu şi echipa de la MIPE (Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – n.r.) şi Guvernul Bolojan am mai arătat-o şi la pensiile speciale. Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem şi am obţinut această clarificare legată de faptul că, dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală, în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoaşterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august”, a declarat ministrul Dragoş Pîslaru, joi seară, la Digi 24.

El a explicat că România nu mai poate primi întreaga sumă de 770 de milioane de euro aferentă jalonului legat de reforma salarizării bugetarilor, însă ar putea recupera, parţial, banii.

„Asta nu înseamnă că putem, în niciun caz, recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exerciţiu de voinţă politică care să ducă la adoptarea legii salarizării totuşi până la final de octombrie, am avea noi argumente să diminuăm penalitatea, măcar cu o parte. Asta cred că este important de menţionat, pentru că dacă ne aducem aminte când partidele politice au văzut că nu pot avea un consens, mai degrabă două partide, PSD şi UDMR, au spus că nu vor să adopte înainte de 31 august, că e prea din scurt, au spus că totuşi ar fi interesate de legea salarizării, deci iată, subiectul se redeschide”, a adăugat Dragoş Pîslaru.

„Aş vrea să fiu foarte precis: trebuie să se adopte legea care răspunde în totalitate condiţiilor pe care le-am avut ca angajamente faţă de Comisia Europeană în PNRR, deci nu merge orice fel de lege. (…) Pe scurt, nu putem estima în acest moment cam despre ce sumă ar fi vorba, cert este că orice milion de euro care ar putea fi recuperat este direct legat de sumele nereambursabile pe care România ar putea să le folosească ca să finanţeze investiţiile pe care le avem în acest moment: autostrăzi, şcoli, spitale şi alte lucruri”, a completat ministrul interimar al Muncii.

El consideră că ar fi timp pentru ca legea să fie adoptată, arătând că „proiectul în ultima sa versiune nu este deloc departe” de condiţiile pe care România le-ar avea de îndeplinit.

„Motivul pentru care legea nu s-a adoptat a fost strict politic, izvorând din faptul că au existat nişte promisiuni şi nişte discuţii subterane între Partidul Social-Democrat şi sindicate, lucruri care au frânat întreg procesul. Evident, în condiţiile în care acum avem încă două luni la dispoziţie, cu siguranţă plecând de la acest proiect pe care îl avem, se poate îmbunătăţi”, a adăugat Pîslaru.

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