Dragoș Damian / Lovitura anului în economie – știrea a trecut pe sub radar, dar este cea mai buna știre a anului. Probabil chiar și pentru Uniunea Europeană

Președintele României ia foarte în serios industrializarea României, pe care altfel nimeni din guvernare n-o ia foarte în serios. Toți macroeconomiștii si macrofinanțiștii care au uși deschise la Cotroceni, Parlament si Victoria se dau de ceasul morții că trebuie sa industrializăm România, fabrici, uzine și combinate, dar toți au afaceri în importuri, imobiliare și divertisment, si nu vor renunța la ele, deși România nu are nimic de câștigat din importuri, imobiliare si divertisment. Îndatorăm România iar de banii împrumutați cumpăram de la alții produse din import, materiale de construcții pentru imobiliare și aplicații pentru divertisment.

Nu există în Guvern probabil nici 10 oameni care sa fi lucrat în viața lor măcar un an de zile într-o fabrică, uzină sau combinat, așadar nimeni nu știe ce înseamnă fabrici, uzine si combinate, dar toți vorbesc despre industrializare și reindustrializare, cuvinte la modă.

Așadar, cea mai bună veste a anului este că Președintele României și-a luat un consilier prezidențial care a lucrat practic toata viața în fabrici, uzine si combinate. Pe Cornel Olendraru, cu ultima poziție vice-președinte la Renault pe Manufacturing & Logistics, zona Euro-Asia.

Daca Guvernul României dorește cu adevărat industrializarea atunci trebuie să dea afara toți macroeconomiștii și macrofinanțiștii care, de la înălțimea catedrelor, din spatele calculatoarelor cu AI si din săli de conferințe cu discursuri făcute tot cu AI, habar n-au în ce direcții se duce lumea, se duce Uniunea Europeană, se duce România. În locul lor trebuie să aducă specialiști care au lucrat in fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare. Aceștia trebuie să facă strategia economică a României, nu cei care nu au ieșit în viața lor din birouri pentru ca să vadă cum este în lumea reală.

Daca vreți să vedeți lumea reală, iată un tabel mai jos, cu sursă Deutsche Welle, ca sa înțelegeți ce risc major plutește, de exemplu, asupra industriei automotive.

Cea mai buna veste pentru industrie vine din Romania, unde acum avem un consilier prezidențial cu experiență in industrie. Dar dacă Uniunea Europeană nu se trezește să nu ne miram dacă, până în 2030, BYD și TATA vor fi cumpărat mari producători europeni de autovehicule.

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