Negocierile ONU privind clima au eșuat duminică, după ce Uniunea Europeană și alte părți au respins un proiect final al acordului, propus de președinții COP31 – Turcia și Australia – pe motiv că este prea slab pentru a face progrese în lupta împotriva încălzirii globale, relatează Reuters.

Noul proiect de decizie finală al COP31 privind clima, publicat în noaptea de sâmbătă spre duminică la Antalya, nu menţionează în mod explicit energiile fosile, dar conţine un apel la electrificare.

Textul nu cere în mod explicit renunțarea treptată la cărbune, petrol și gaze, care eliberează în atmosferă dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră, scrie AFP, agenție preluată de News.ro.

Acest text, elaborat de preşedinţiile turcă şi australiană ale conferinţei ONU, solicită, de asemenea, accelerarea adoptării tehnologiilor de captare, utilizare şi stocare a carbonului (CCUS), promovate de companiile din sectorul petrolier şi gazier, o menţiune contestată de anumite ţări.

Uniunea Europeană s-a opus adoptării unui proiect de decizie finală care nu făcea referire la combustibilii fosili.

„Nu vom aproba o decizie care nici măcar nu menționează combustibilii fosili, care sunt principalul motor al schimbărilor climatice”, a anunțat în timpul sesiunii plenare ministrul pentru climă din Irlanda, Darragh O’Brien, a cărui țară deține în prezent președinția Consiliului UE.

Energia electrică – 35% din consumul final, până în 2035

Duminică dimineaţă este aşteptată o şedinţă plenară pentru a încerca să se aprobe un compromis în cadrul marii conferinţe privind clima de la Antalya, care a depăşit cu mult ora teoretică de încheiere, prevăzută pentru vineri seara.

Documentul nu conţine un apel explicit la renunţarea la cărbune, petrol sau gaz fosil, a căror utilizare reprezintă principala cauză a schimbărilor climatice.

Se limitează la o aluzie la rezultatul COP28 de la Dubai, care, în 2023, a îndemnat pentru prima dată ţările lumii să realizeze o tranziţie pentru a renunţa la aceste surse de energie.

Ţările producătoare, în frunte cu Arabia Saudită, se opun oricărei noi menţiuni în textul final de la Antalya.

Însă ţările din Pacific, Europa sau America Latină cer ca aceste surse de energie să fie menţionate în mod explicit.

Proiectul de decizie menţionează, în schimb, un apel, lansat de Turcia, de a creşte „ponderea energiei electrice în consumul final total de energie la 35% la nivel mondial până în 2035”, asociat cu eforturi de a spori utilizarea „energiei curate”.

În cele din urmă, acesta abordează chestiunea, de asemenea controversată, a calendarului de publicare a următoarelor rapoarte ale GIEC, grupul de oameni de ştiinţă care lucrează sub egida ONU.

Textul subliniază „importanţa” acestor rapoarte pentru următorul „bilanţ global” al eforturilor ţărilor de a-şi limita emisiile de gaze cu efect de seră, preconizat pentru 2028. India şi Arabia Saudită preferă să aştepte până în 2029 pentru aceste rapoarte.

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