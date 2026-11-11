Dr. Ioana Bianchi, ARPIM – despre sănătatea în Bugetul 2027: „Propunem un calendar clar de acces al pacienților la medicamente inovatoare”- Date privind impactul acestor tratamente

România are cea mai mare rată de decese tratabile din Uniunea Europeană, 215 la 100.000 de locuitori, o mortalitate ce înseamnă o pierdere pentru bugetul de stat de 1% anual, a declarat Ioana Bianchi (foto), director Afaceri Externe la Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), miercuri la Conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de către CursdeGuvernare .

Această mortalitate ridicată provine și din întârzierile cu care România introduce pe lista compensatelor tratamentele inovative, din ce în ce mai eficiente.

Impactul pozitiv asupra vieții bolnavilor și asupra cheltuielilor statului, a generat în Europa politici tot mai încurajatoare pentru introducerea acestor medicamente.

„Ținând cont și de faptul că populația României în vârstă de muncă va scădea cu aproximativ 23% până în anul 2050 și că rezultatele de sănătate influențează productivitatea, un studiu al EFPIA (Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice- n.red.) referitor la posibilitatea de scădere cu 10% a dizabilității și mortalității determinate de patologii, evidenția faptul că, pentru România, la nivelul anului 2017, economiile ar fi fost de aproximativ 2,5 miliarde de euro”, a declarat Ioana Bianchi.

Deși s-au făcut progrese în rambursarea medicamentelor inovatoare, a explicat directoarea Bianchi, sumele alocate sănătății, în general, sunt printre cele mai mici din UE – 1.354 de euro, la paritatea puterii de cumpărare, iar cheltuielile nete pentru medicamente sunt de doar 138 de euro pe cap de locuitor. Media pentru medicamente din Europa Centrală și de Est este de 220 de euro.

Un raport apărut în iunie și elaborat de compania Wifor pentru Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice că indiocatorul return on investment pentru utilizarea medicamentelor inovatoare din trei arii terapeutice – oncologie, cardiovascular și boli respiratorii – este de 1 la 8 pentru România, față de o medie de 1 la 6 pentru restul țărilor, Cercetarea a cuprins 29 de țări.

Cele cinci propuneri ale industriei, prezentate de Ioana Bianchi

„Credem că modul în care o țară privește inovația și, în special, inovația în sistemele de sănătate ține de modul în care își construiește viitorul. Iar din partea industriei farmaceutice inovatoare suntem aici să oferim analize, să oferim estimări și să avem un dialog continuu cu autoritățile”, a declarat Ioana Bianchi.

Ea a prezentat propunerile industriei pentru îmbunătățirea accesului românilor la medicamente:

În primul rând, predictibilitatea bugetară, dar care nu se referă numai la alocarea unui buget mai mare, ci la eficientizarea cheltuielilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și, în acest sens, am înaintat deja o serie de propuneri. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană au cel puțin trei-patru mecanisme de acces pe lângă rambursarea națională. La noi nu există, la ora actuală, decât două tipuri de mecanisme de acces. Avem nevoie de un buget care să fie stabilit pe baza estimărilor de medicamente și de pacienți care ar avea nevoie de ele pe un orizont de unu până la trei ani. Acest proces se numește horizon scanning, este utilizat în multe țări și există chiar inițiative la nivel european.

A doua direcție: un cadru fiscal care să încurajeze investiția. Taxa de clawback, acea taxă plătită specific de către industria farmaceutică pe valoarea vânzărilor din sistemul de asigurări de sănătate, reprezintă astăzi 26% și este una dintre cele mai mari taxe din țările central și esteuropene. State precum Portugalia, Spania, Grecia sau Ungaria permit deducerea din această taxă a investițiilor în cercetare, în producție, în logistică și în hub-uri de informații. România nu are nevoie să reinventeze roata, trebuie doar să analizeze și să adapteze la nivel local mecanismele utilizate în alte părți.

A treia propunere se referă la un calendar clar de acces al pacienților la inovație, o monitorizare a accesului la medicamente inovatoare și o metodologie de evaluare a medicamentelor în vederea compensării, care să fie adaptată la evoluțiile politicilor europene și globale. La nivelul Statelor Unite există o politică lansată de președintele Trump, dar care probabil va continua mult după ce mandatul președintelui se va termina. Se numește Most Favored Nation in Pricing și vedem că afectează deja peisajul accesului la medicamente la nivel european, cu o creștere de aproximativ 35% a întârzierilor de lansare, la zece luni după adoptarea acestei politici.

A patra propunere este integrarea României în circuitul de cercetare clinică la nivel european și stabilirea unor pași foarte clari pentru ca România să devină un hub regional de studii clinice. Studiile clinice pe cap de locuitor sunt de trei ori mai numeroase în Bulgaria față de România, deși populația Bulgariei este mult mai redusă decât a noastră.

Iar a cincea direcție se referă la creionarea unei Strategii Naționale pentru Științele Vieții, aliniată la cea europeană și coordonată de un Consiliu Național pentru Științele Vieții, care să reunească sănătatea, cercetarea, economia și finanțele. Pentru că inovația farmaceutică și industria farmaceutică nu țin de un singur minister, deși, în general, sunt pasate de la Ministerul Sănătății la Ministerul Economiei.

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