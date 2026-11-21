Acțiunile americane au înregistrat o scădere bruscă vineri, pe fondul intensificării valului de vânzări masive, după ce oferta publică inițială (IPO) de succes a companiei Anthropic (ANT) nu a reușit să înlăture incertitudinea generală privind siguranța și finanțarea inteligenței artificiale, relatează CNBC.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,9% după ce indicele blue-chip a coborât sub pragul de 50.000 de puncte și s-a apropiat de o corecție. Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de 3,6%.

Atât Dow, cât și S&P 500 au închis în zona de corecție, adică la o distanță de peste 10% față de maximele lor.

Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproape 5,3%, indicele cu pondere mare a companiilor din sectorul tehnologic închizându-se pe minus pentru acest an.

Investitorii au adoptat o atitudine de evitare a riscului vineri, pe fondul unei vânzări masive a acțiunilor din sectorul AI, condusă de titlurile din domeniul semiconductorilor.

Acțiunile Nvidia (NVDA) și-au extins pierderile, scăzând cu 14%. Acțiunile AMD (AMD), Broadcom (AVGO) și Micron (MU) au înregistrat, de asemenea, scăderi de două cifre.

71 de acțiuni din Nasdaq-100, în teritoriu de piață bearish

Jared Blikre, de la Yahoo Finance, constată că situația din spatele indicelui Nasdaq Composite este și mai gravă. Vineri, 71 dintre cele 101 de acțiuni din indicele mai restrâns Nasdaq-100 se aflau în teritoriu de piață bearish, inclusiv 20 dintre cele 20 de acțiuni din sectorul semiconductorilor și al cipurilor de memorie din acel indice.

La o zi după debutul său record, acțiunile Anthropic au scăzut cu 8%, deși rămân cu puțin peste prețul de listare inițial de 83 de dolari. După o creștere spectaculoasă în ziua listării, Anthropic se confruntă cu o încercare pe piețe pentru a vedea dacă își poate menține elanul.

Fenomenul ia o amploare tot mai mare

Aceste scăderi din sectorul tehnologic au venit în continuarea pierderilor înregistrate în sesiunea de joi, care a fost dezastruoasă, când principalele indici au pierdut fiecare peste 2%, iar indicele Dow a închis sub pragul-cheie de 50.000 pentru prima dată din iunie.

„Nu este vorba doar de o corecție determinată de evaluări. Fenomenul capătă o amploare tot mai mare”, a declarat Massimo Santicchia, directorul departamentului de acțiuni americane la Procyon. „În acest moment, este cu siguranță o atitudine de evitare a riscului.”

Pierderile îi alarmează pe investitorii care sperau că rezultatele financiare ale Nvidia și oferta publică inițială (IPO) a Anthropic vor reînvia entuziasmul pentru sectorul inteligenței artificiale. Acum, piața pare să se afle în pragul unei adevărate capitulări, după ce a fost zguduită în ultimele săptămâni de o serie de știri negative. Semnele de moderare a cheltuielilor de capital, victoriile democraților la alegerile intermediare din 2026 și demiterea lui Jensen Huang de la Nvidia au ridicat toate semne de întrebare cu privire la viitorul dezvoltării IA.

În plus, posibilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală îi sperie, de asemenea, pe traderi.

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