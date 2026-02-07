Revenire spectaculoasă pe bursa americană – Dow Jones a sărit cu peste 1.200 de puncte, atingând nivelul istoric de 50.000

Acțiunile au crescut puternic vineri pe bursa de la New York, pe măsură ce sectorul tehnologic și-a revenit după câteva zile de vânzări masive. Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1.206,95 puncte, sau 2,47%, închizând la valoarea de 50.115,67. Ziua de vineri a marcat prima dată când Dow a depășit pragul de 50.000 de puncte, relatează CNBC.

Cei trei indici principali din SUA au încheiat sesiunea de vineri cu creșteri solide. S&P 500 a crescut cu 1,97%, terminând la 6.932,30, în timp ce Nasdaq Composite a avansat cu 2,18%, până la 23.031,21. Prin aceste mișcări, S&P 500 a revenit pe profit (pe „verde”) pentru anul 2026.

Volatilitatea pieței după raportările financiare (earnings) s-ar putea să nu semnaleze sfârșitul pieței „bull” (ascendente), dar poate indica faptul că prognozele sunt prea optimiste, conform lui Clark Bellin, director de investiții la Bellwether Wealth.

„Piața bull nu a murit, dar îmbătrânește”, a declarat Bellin. „Nu suntem surprinși să vedem investitorii acordând mai multă atenție câștigurilor corporative și profitabilității.”

Acesta a adăugat că la începutul piețelor ascendente așteptările sunt scăzute, dar pe măsură ce această piață bull intră în al patrulea an, așteptările privind profiturile sunt în creștere. Bellin a menționat că nu este surprins de tranzacționările instabile din această lună, după câștigurile din ianuarie. El a sfătuit investitorii să „rămână oportuniști” atunci când acțiunile scad, dar a precizat că nu trebuie să simtă presiunea de a cumpăra la fiecare retragere a prețului.

„Anul 2026 ar trebui să fie în continuare unul pozitiv, cu multe oportunități de a cumpăra acțiuni la reducere”, a mai spus el.

Reveniri puternice în sectorul tech; Amazon, excepția

Printre învingătorii zilei s-au numărat Nvidia şi Broadcom, care au crescut cu câte 7% după corecţiile abrupte din zilele precedente. Oracle a urcat cu 3%, iar Palantir cu 4%, investitorii profitând de evaluările mai scăzute pentru a reintra în aceste titluri. În schimb, unele acţiuni software, precum ServiceNow – aflate în centrul valului de vânzări din cauza temerii privind disrupţia generată de AI – au rămas slabe.

”Suntem într-o veritabilă goană după aur în AI,” a declarat Gabriel Shahin, fondator Falcon Wealth Planning. El consideră că piaţa trece printr-o ”mare recalibrare”, în care investitorii se mută din zona acţiunilor de creştere către cele de valoare.

Vineri, tendinţa s-a văzut clar: acţiuni industriale şi financiare au fost cumpărate agresiv, în special Caterpillar (+6%) şi Goldman Sachs (+4%). Indicele Russell 2000 al companiilor mici a crescut şi el cu 3%.

Bitcoin a recuperat o parte din pierderi, avansând cu 10% şi revenind peste 70.000 de dolari, după ce în cursul nopţii a coborât sub 61.000, cel mai scăzut nivel din octombrie 2024 şi cu peste 52% sub recordul istoric de 126.000 de dolari din octombrie 2025. Chiar şi aşa, criptomoneda este încă pe minus cu 16% în această săptămână.

Într-o zi dominată de reveniri puternice în sectorul tech, Amazon a fost excepţia: acţiunile sale au scăzut cu 7% după ce compania a raportat un profit pe acţiune uşor sub aşteptări şi a anunţat investiţii de capital de 200 de miliarde de dolari pentru 2026.

