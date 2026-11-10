Două zile de dezbateri despre viitorul României și al Europei: Eurosfat – „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”

Într-un spațiu public tot mai polarizat, în care dezinformarea și știrile false circulă cu rapiditate, Europuls își propune să readucă la aceeași masă opinii divergente, argumente și perspective diferite. Forumul EUROSFAT va avea loc la București, sub motto-ul „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”.

Pornind de la ideea că adevărul nu este întotdeauna alb sau negru, ediția EUROSFAT 2026 va oferi un cadru de dialog deschis despre provocările României și viitorul său în Uniunea Europeană.

Două zile de dezbateri despre viitorul României și al Europei Pe 12 și 13 noiembrie, Forumul EUROSFAT 2026 va reuni la București decidenți europeni și naționali, reprezentanți ai societății civile, experți, jurnaliști și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic.

Agenda forumului va aborda teme esențiale pentru viitorul României și al Uniunii Europene:

● Sesiune plenară – Să facem democrația măreață din nou

● Perspectivele de competitivitate ale României

● De la PNRR la PPNR – lecții învățate

● EURO: Proiect de țară sau capcană?

● Energia Neagră vs. Tranziția Verde

● RO Wallet: cum transformăm identitatea digitală într-un instrument util cetățenilor

● Inteligența artificială în sistemul public

● Drumul către dreptate: cum îl facem mai simplu?

● Justiția mai aproape de oameni: ce putem face împreună?

● EU Inc. – ce înseamnă al 28-lea regim pentru companiile românești?

● Globaliști vs suveraniști – ce valori contează pentru România?

EUROSFAT își propune să aducă mai aproape de public deciziile europene care vor influența dezvoltarea României în următorii ani și să încurajeze un dialog în care perspectivele diferite pot contribui la identificarea unor soluții concrete.

Ediția din acest an este susținută de partenerul principal, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate România și Moldova, și de partenerii strategici Google România, Philip Morris România, Confederația Patronală Concordia, eMAG, BCR, DHL, ADR București-Ilfov, Garanti BBVA, Fundația Friedrich Ebert și Asociația Energia Inteligentă. Partenerul editorial al acestei ediții este Presa Universitară Clujeană.



În cadrul forumului, Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei timp de un deceniu, una dintre cele mai influente personalități ale politicii liberale și un susținător de referință al integrării europene, vine în România pe 12 și 13 noiembrie pentru a-și lansa în exclusivitate cartea „Înfrângerea trumpismului”, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Forumului EUROSFAT.

Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European, al Comisiei Europene și al Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Acesta va fi deschis printr-un mesaj video al Președintelui României, Nicușor Dan, urmat de un discurs al E.S. Brendan Ward, Ambasadorul Irlandei în România. Printre participanți se numără Ministrul Energiei Dumitru Chisăliță, Secretarul General al Guvernului Gabriel-Ciprian Ene;

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu și europarlamentarii Gheorghe Falcă și Șerban Dimitrie Sturdza; Judecătorul CCR Dacian Dragoș; Vicepreședintele CSM Procuror Bogdan-Silviu Staicu, precum și judecătorii CSM Claudiu-Marian Drăgușin și Ramona Grațiela Milu; Daniel Dăianu, Președintele Consiliului Fiscal; Adrian Codirlașu, Președintele CFA Society Romania; Dan Nicula, Directorul General ADR București-Ilfov; Adrian Victor Vevera, Directorul General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București; Horațiu Raicu, Secretar General al Blocului Național Sindical; reprezentanți Concordia, reprezentanți ANIS, reprezentanți ai Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Despre EUROSFAT

EUROSFAT este cel mai mare forum anual de afaceri europene din România. Bazat pe valorile europene ale democrației, implicării civice și dialogului deschis, forumul reprezintă oportunitatea de a dezbate subiecte actuale la nivel european, național și regional. În 2022, Forumul EUROSFAT a câștigat Premiul Charlemagne Youth Prize la nivel național, premiu oferit anual de către Uniunea Europeană celor mai bune inițiative de tineret care contribuie la aducerea UE mai aproape de cetățeni.

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