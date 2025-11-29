cursdeguvernare

sâmbătă

29 noiembrie, 2025

Stiri

Două petroliere rusești ard în largul Mării Negre în apropiere de coasta Turciei, avariate probabil de mine marine plutind în derivă

De Iulian Soare

29 noiembrie, 2025

Două petroliere din flota din umbră a Rusiei au raportat explozii în Marea Neagră, în apropierea coastei turcești, provocând incendii la bord. Operațiunile de salvare ale echipajelor au fost încununate de succes, au anunțat autoritățile turce.

Petrolierul Kairos, cu o lungime de 274 metri, a raportat o explozie la bord și a luat foc în apropiere de Bosfor în Marea Neagră, în timp ce se îndrepta din Egipt spre Rusia, a anunțat Ministerul Transporturilor din Turcia.

Acesta a mai spus că două nave rapide de salvare, un remorcher și o navă de intervenție în caz de urgență au fost trimise la fața locului, iar cei 25 de membri ai echipajului aflați la bord au fost transportați în siguranță pe uscat.


Kairos se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk când a raportat „un impact extern” care a provocat un incendiu la 28 de mile marine în largul coastei turcești, a declarat Direcția Afaceri Maritime a Turciei.

Acesta a precizat că un alt petrolier, Virat, ar fi fost lovit la aproximativ 35 de mile marine de coasta turcă, mai la est în Marea Neagră, iar unități de salvare și o navă comercială au fost trimise la fața locului.

În sala motoarelor a fost detectat fum dens, dar cei 20 de membri ai personalului aflați la bord nu fost accidentați, a adăugat acesta.

Atât Kairos, cât și Virat se află pe o listă de nave supuse sancțiunilor impuse împotriva Rusiei în urma invaziei sale la scară largă a Ucrainei în 2022, conform datelor LSEG.

În ultimii ani, au existat incidente de nave care au lovit mine în Marea Neagră, iar unele mine au fost găsite plutind în derivă. Nu este exclus nici un atac cu drone al forțelor ucrainene.


Kairos naviga sub pavilion gambian și cu balast când a avut loc explozia, a declarat agenția maritimă Tribeca, precizând că petrolierul riscă să se scufunde.

Traficul maritim prin strâmtoarea Bosfor nu a fost întrerupt, a precizat agenția.

Cititi si: România preia comanda Grupului operativ pentru neutralizarea minelor militare din Marea Neagră

***

Rss
