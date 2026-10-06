Două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră

Două nave au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, a anunțat marți Președinția de la Sofia, citată de Reuters.

Atacurile au avut loc în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 80 de mile marine de coasta orașului Byala (regiunea Varna), în zona est de Capul Sfântul Atanas.

Premierul bulgar Roumen Radev a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanți ai patru ministere, ai Președinției și ai serviciilor de securitate, după atacurile asupra celor două nave.

Cele două nave, prezentate de presa maritimă bulgară (Maritime.bg):

ALFA WATAN – pavilion Togo, navă cargo; a suferit daune structurale critice și s-a scufundat la est de coasta Bulgariei.

ABLE – pavilion Palau, navă comercială; a luat foc după atac, echipajul de 18 persoane a abandonat nava și a fost salvat de feribotul bulgar DIOSCURIA.

Toți cei 18 membri ai echipajului navei Able urmau să fie transferați la bordul unei nave a Poliției de Frontieră bulgare și transportați la țărm.

Acesta este considerat primul atac înregistrat cu drone asupra navelor comerciale în ZEE a Bulgariei, un stat membru NATO. Unele media bulgare citează surse care indică faptul că dronele ar fi de origine rusă, dar autoritățile nu au confirmat oficial atribuirea.

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