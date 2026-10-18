Două drone de atac de tip Geran, doborâte de avioane F-16 românești în apropiere de Sulina/ Imagini

Militarii români au doborât, sâmbătă seară, două drone de atac de tip Geran, care au pătruns în spațiul aerian național deasupra apelor teritoriale ale României. Aparatele de zbor au fost interceptate de două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ridicate de la sol după detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), cele două drone au fost doborâte în zona Sulina, după ce au evoluat timp de câteva minute în spațiul aerian românesc.

Ministerul a publicat imagini surprinse în timpul misiunii.

Dronele au fost interceptate de avioane F-16

Cele două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au decolat sâmbătă, 17 octombrie, la ora 17:43, de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Decizia a fost luată după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe o direcție sud-vest.

Conform datelor transmise de MApN, prima dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 17:59 și a fost doborâtă două minute mai târziu, la sud-est de Sulina. Cea de-a doua a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 18:01 și a fost doborâtă la ora 18:05, la est de Sulina.

„Țintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

La rândul său, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a confirmat că cele două aparate au fost doborâte de piloți militari români în apropierea orașului Sulina.

Patru drone au pătruns în spațiul aerian al României în ultima săptămână

Reprezentanții MApN au precizat că, în ultima săptămână, înaintea incidentului de sâmbătă, sistemele de supraveghere radar au detectat, în opt situații distincte, ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.

În patru dintre aceste cazuri, aparate de zbor fără pilot au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național.

Incursiunile au loc într-un context regional tensionat, marcat de intensificarea atacurilor cu drone în zona Mării Negre și de riscurile generate de războiul din Ucraina.

Mai multe nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră

În aceeași perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României.

Unul dintre cele mai recente incidente a vizat două nave-cisternă care transportau produse chimice și care au fost atacate în apropierea litoralului românesc. În urma atacului, șapte membri ai echipajelor au fost dați dispăruți.

Navele se aflau în apropierea Canalului Sulina, o rută importantă pentru transportul mărfurilor și pentru exporturile ucrainene.

Alte drone au fost doborâte în România în ultimele luni

Incidentul de sâmbătă nu este primul de acest fel înregistrat în România de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În această vară, alte patru drone care au pătruns în spațiul aerian românesc au fost doborâte de aeronave militare.

Prima a fost interceptată de un avion F-16 în zona localității Padina, din județul Buzău, pe 24 iulie. O zi mai târziu, o altă dronă a fost doborâtă în apropiere de Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea, iar pe 26 iulie, o a treia a fost neutralizată în zona Sulina.

Cel de-al patrulea incident a avut loc în noaptea de 15 spre 16 august, în județul Galați, unde o dronă a fost doborâtă de echipajul unei aeronave F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

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