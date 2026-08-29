Două centrale modernizate cu fonduri PNRR, racordate la SEN

Transelectrica și Rețele Electrice România au emis vineri acceptul și notificarea de punere sub tensiune pentru două proiecte importante finanțate prin PNRR: CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad.

„Cele două noi centrale sunt, de astăzi (vineri – n.red.), racordate la Sistemul Energetic Național, iar din punct de vedere al finanțării proiectele sunt considerate finalizate. În următoarele luni vor avea loc probele și punerea în funcțiune a instalațiilor, urmând ca din sezonul rece să funcționeze în regim normal”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Cele două centrale de ultimă generație vor crește eficiența sistemelor de termoficare și vor asigura producția de energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente.

La Constanța, noua centrală va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, iar la Arad producția de energie electrică va ajunge la peste 30 MW, de aproximativ trei ori mai mult decât înainte de retehnologizare.

„Pentru cele două orașe, investițiile sunt esențiale pentru modernizarea și eficientizarea termoficării, iar pentru Sistemul Energetic Național reprezintă noi capacități de producție pe gaze, care vor contribui la susținerea producției de energie electrică. Atunci când administrațiile locale tratează cu seriozitate proiectele, când proiectanții și constructorii își fac treaba, iar finanțarea este asigurată, închidem proiecte dificile la timp”, a transmis Bolojan.

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