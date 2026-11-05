„Dosarul ROBOR”: BNR nu intenționează să modifice regulile de calcul și respinge necesitatea revizuirii cadrului normativ

Banca Națională a României (BNR) nu intenționează să modifice reglementările privind calculul ROBOR și consideră că actualul cadru normativ respectă principiile și recomandările internaționale, potrivit unor precizări transmise de instituție în contextul controverselor apărute după decizia Consiliului Concurenței de sancționare a unor bănci participante la procedura de fixing a indicelui.

„BNR nu are în vedere vreo modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. Poziția BNR a rămas aceeași, pe care a prezentat-o public de-a lungul timpului, de susținere a actualelor reglementări, care respectă principiile și recomandările internaționale în materie. BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, a transmis banca centrală.

Precizarea vine în continuarea explicațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, privind decizia Consiliului Concurenței referitoare la activitatea băncilor pe piața monetară.

În poziția sa anterioară, BNR a subliniat că sunt necesare clarificări suplimentare „pentru a nu lăsa ca neclarități să genereze atât controverse neîntemeiate, așteptări nerealiste sau, chiar mai grav, efecte asupra stabilității financiare și asupra politicilor de creditare, importante atât pentru persoanele fizice cât și din perspectiva economiei ca atare, prin acuze dincolo de realitatea situației.”

Investigația Consiliului Concurenței a fost declanșată în octombrie 2022 și a vizat un posibil schimb de informații confidențiale și o coordonare a comportamentului băncilor în procesul de transmitere a cotațiilor utilizate la calcularea ROBOR.

Pe 7 iunie 2026, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a 10 bănci cu amenzi cumulate de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro. Autoritatea a susținut că băncile și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații strategice privind nivelul dobânzilor, deși cotațiile ferme transmise în procedura de fixing ar fi trebuit să fie independente și confidențiale.

Cea mai mare sancțiune, de 875,74 milioane de lei, a fost aplicată Băncii Transilvania. Au mai fost amendate BCR, BRD, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, ING Bank, CEC Bank, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank și Intesa Sanpaolo România.

Consiliul Concurenței a precizat că nu a investigat regulamentul de funcționare a pieței monetare sau politicile bancare, ci exclusiv comportamentul instituțiilor de credit în timpul fixingului. Potrivit autorității, problema identificată a fost schimbul de informații referitoare la preț într-un moment în care băncile ar fi trebuit să transmită cotații independente. Decizia poate fi contestată în instanță.

Miza disputei este importantă pentru piața creditării, întrucât ROBOR este utilizat la calculul dobânzilor pentru creditele în lei acordate companiilor și pentru creditele persoanelor fizice contractate înainte de 2019, care nu au trecut la IRCC.

Banca centrală susține că ROBOR a evoluat, în general, în intervalul de plus/minus un punct procentual față de rata dobânzii de politică monetară și că majorarea puternică din perioada 2021-2023 nu poate fi pusă pe seama băncilor. Potrivit BNR, creșterea de la aproximativ 1,25% la 8,1% în doi ani a fost determinată de contextul inflaționist internațional, care a impus majorări ale dobânzilor atât în România, cât și în alte economii.

În precizările anterioare, Dan Suciu a cerut Consiliului Concurenței să explice cum au fost încălcate regulile de concurență în condițiile în care băncile ar fi respectat regulamentul tehnic al pieței monetare și cum a fost stabilită diferența dintre ROBOR-ul considerat corect și cel efectiv publicat.

Reprezentantul BNR a invocat și declarația guvernatorului Mugur Isărescu din 9 august 2022, potrivit căreia „băncile au sărit calul în privința ROBOR”, susținând că aceasta a reprezentat un instrument legitim de intervenție verbală pentru reglarea pieței, nu o dovadă a unor suspiciuni privind funcționarea mecanismului.

BNR a mai avertizat că decizia Consiliului Concurenței poate avea efecte care depășesc valoarea amenzilor, inclusiv prin apariția unor litigii inițiate de clienții cu credite legate de ROBOR, cu potențiale consecințe asupra stabilității financiare și a disponibilității băncilor de a acorda credite.

Banca centrală a precizat că a pus la dispoziția inspectorilor de concurență documentele solicitate și informațiile privind rolul său în administrarea pieței monetare, stabilirea ROBOR și monitorizarea evoluției dobânzilor.

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