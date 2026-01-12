Dosarul penal al șefului Fed scumpește aurul și argintul: Îngrijorări privind pierderea independenței băncii centrale

Președintele Rezervei Federale – Fed, Jerome Powell, a declarat că banca centrală a SUA a primit citații de chemare în judecată din partea Departamentului de Justiție, care amenință cu o inculpare penală în legătură cu mărturia sa din Congres din luna iunie privind costurile renovării sediului central al Fed, relatează Bloomberg.

Într-un comunicat publicat duminică seara, Powell a respins ideea că acțiunea în justiție se bazează pe mărturia sa sau de costurile imense ale lucrările de renovare ale sediului băncii centrale.

2,5 miliarde dolari pentru renovarea sediului Fed

„Acestea sunt pretexte”, a spus Powell. „Amenințarea cu acuzații penale este o consecință a faptului că Rezerva Federală stabilește ratele dobânzii pe baza celei mai bune evaluări la ceea ce servește cel mai bine publicului, mai degrabă decât să urmeze preferințele președintelui.”

După cum a relatat inițial New York Times, biroul procurorului american din Districtul Columbia a deschis o anchetă penală împotriva lui Powell cu privire la renovarea sediului central de la Washington de către banca centrală și dacă președintele Fed a mințit Congresul cu privire la amploarea proiectului.

Ancheta, care include o analiză a declarațiilor publice ale lui Powell și o examinare a evidențelor cheltuielilor, a fost aprobată în noiembrie de Jeanine Pirro, o aliată de lungă durată a președintelui Trump, care a fost numită în funcție anul trecut, au declarat surse citate de NYT.

În comentariile difuzate de postul TV NBC, președintele Donald Trump a declarat că citațiile Departamentului de Justiție trimise Rezervei Federale „nu au nicio legătură cu ratele dobânzilor” și a negat orice implicare în problema juridică.

Ancheta escaladează conflictul de lungă durată dintre Trump și Powell, pe care președintele l-a atacat în mod constant pentru că s-a opus cererilor sale de a reduce semnificativ ratele dobânzilor. Președintele a amenințat că îl va concedia pe președintele Rezervei Federale – pe care l-a nominalizat pentru această funcție în 2017 – și a sugerat posibilitatea deschiderii unui dosar pe numele său legat de suma de 2,5 miliarde de dolari alocați pentru renovarea sediului central al Fed, invocând „incompetență”.

Aurul și argintul ating valori record, dolarul scade și prima de risc crește

Cotațiile aurului și argintului au atins niveluri record, după ce Departamentul de Justiție al SUA l-a amenințat pe șeful Fed cu o acțiune penală, sporind îngrijorările privind independența băncii centrale, la care se adaugă posibilitatea unei intervenții armate a SUA în Iran, ceea ce a susținut cererea pentru așa-numitele valori de refugiu.

Metalul galben a crescut până la 4.600 de dolari pe uncie, iar argintul s-a apropiat de 85 dolari. Dolarul s-a depreciat, iar randamentele obligațiunilor trezoreriei americane pe 10 ani au crescut ușor după ce șeful Fed, Jerome Powell a declarat că acuzațiile care i se aduc trebuie văzute „în contextul mai larg al amenințărilor și presiunii continue” ale administrației Trump de a influența deciziile băncii privind stabilirea ratelor dobânzii.

Revoluția iraniană în desfășurare stimulează aversiunea pentru risc

Concomitent, protestele din Iran care s-au transformat într-o revoluție contra conducerii islamiste a țării, au sporit atractivitatea metalelor prețioase ca valori de refugiu. Președintele Trump a declarat duminică că analizează opțiunile pentru lovituri asupra Iranului, reiterând în același timp hotărârea de a prelua Groenlanda, chiar cu riscul renunțării la NATO, toate la doar o săptămână după ce l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Metalele prețioase se află în centrul unei puternice reevaluări în sens crescător, pe fondul unei acumulări de factori favorabili care au supraalimentat cererea. Printre acești factori, scăderea ratelor dobânzilor din SUA, tensiunile geopolitice sporite, încrederea mai scăzută în dolarul american și amenințările aduse Rezervei Federale au urcat prețul pentru aur și argint. Mulți administratori de fonduri au declarat că au ales să nu vândă din deținerile în aur, fiind convinși de atractivitatea sa pe termen lung.

„Este o aducere aminte a incertitudinilor care planează asupra piețelor – geopolitica, dezbaterea creștere economică vs. dobânzi și mai nou, prima de risc instituțională pentru obligațiuni”, a declarat Charu Chanana, strateg șef de investiții la Saxo Markets din Singapore pentru Bloomberg.

Pe de altă parte, Curtea Supremă a SUA a stabilit pentru miercuri următoarea înfățișare în legătură cu legalitatea tarifelor vamale dictate de Donald Trump. O hotărâre împotriva taxelor ar submina politica economică promovată de administrația Trump și ar provoca cea mai mare înfrângere în justiție a președintelui de la revenirea la Casa Albă.

Creștere spectaculoasă pentru argint

Argintul a crescut cu aproape 6%, ajungând la un record de 84,6090 dolari pe uncie. Prețul metalului alb a crescut cu aproape 150% în 2025, în contextul în care piața a fost cuprinsă de o perioadă istorică de restricții în octombrie, iar piața spot londoneză a înregistrat o tensiune continuă, deoarece temerile legate de tarife împiedică metalul să fie livrat din depozitele din SUA.

„Prevedem că deficitul de pe piața argintului va continua pe tot parcursul anului 2026, în principal din cauza cererii mai mari de investiții”, a declarat BMI, o unitate a Fitch Solutions Inc. într-o notă publicată luni, adăugând că cererea industrială a contractat și piața fizică într-o măsură fără precedent.

Datele privind locurile de muncă din SUA publicate săptămâna trecută au menținut intacte așteptările privind reduceri suplimentare ale ratelor dobânzilor, susținând metalele prețioase. Piețele au prevăzut cel puțin două reduceri în acest an, după ce Fed a efectuat trei reduceri consecutive în a doua jumătate a anului trecut.

Aurul a crescut cu până la 2%, la 4.584,44 dolari pe uncie, luni la prânz în Singapore. Indicele Bloomberg Dollar Spot a scăzut cu 0,2%. Atât paladiul, cât și platina au crescut cu peste 3%.

***