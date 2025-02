Dosarul Nordis / Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile – hotărârea nu este definitivă

Laura Vicol, fost parlamentar PSD și fostă șefă a Comisiei juridice a Camerei Deputaților, precum și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, acționar principal în firma Nordis, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, miercuri seara.

Hotărârea Curții de Apel Bucureşti nu este definitivă, dar este imediat executorie, astfel încât ei vor sta în arest cel puțin până la un recurs favorabil.

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, marți, împreună cu alte 11 persoane acuzate în dosar.

Mandatele de reținere au expirat în cursul nopţii de marţi spre miercuri, când au fost puși în libertate.

Au mai fost arestați și Cristian Nicolae Poștoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poștoacă.

Cele 13 persoane urmărite penal sunt cercetate pentru următoarele infracțiuni, toate săvârșite în formă continuată, conform anchetatorilor:

infracțiuni de constituirea unui grup infracţional organizat

delapidare cu consecinţe deosebit de grave

spălare a banilor

evaziune fiscală

înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave

stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat

Stenograme atașate cererilor de arestare

Anchetatorii au atașat la cererile de arestare prezentate marți o serie de stenograme ale unor discuții purtate între persoane acuzate în afacerea Nordis.

Printre acestea apare și o discuție despre revânzarea unui apartament și despre împărțirea unor sume de bani.

OANA OPREA: Și apoi aia, când au văzut că n-au primit banii… ZAHARIA MIHAELA: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic… OANA OPREA: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro! ZAHARIA MIHAELA: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă? OANA OPREA: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor! ZAHARIA MIHAELA: Mă, dar atât de mulți? OANA OPREA: Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…

Schema Nordis

Schema Nordis a fost dezvăluită în presă în octombrie 2024, când publicația Recorder a arătat cu Nordis SA a încasat în avans sume uriașe de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor.

În unele cazuri, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane.

Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, până când a izbucnit scandalul.

Gruparea infracțională funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar, conform procurorilor DIICOT:

Liderii grupului au creat mai multe societăți comerciale pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive.

Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – au fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar.

„Metodele folosite de grupare includ inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile către diferite persoane, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății taxelor către stat. Fondurile ilegale au fost „spălate” prin operațiuni fictive și transferate către conturile suspecților”, a explicat DIICOT într-unul dintre comunicatele transmise pe acest subiect.

În această schemă au fost implicați și notari, avocați și consultanți, care au ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.

Ioana Băsescu și fosta deputată PSD Andreea Cosma, notarii acuzați în schema Nordis

Printre cei acuzați în dosar se află și notărițele Ioana Băsescu (fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu) și Andreea Cosma (fostă deputată PSD).

Ambele au fost condamnate inițial în dosare penale de corupție, dar au scăpat ulterior, grație prescripție sau a unor hotărâri surprinzătoare ale instanțelor.

Investigatorii cazului spun că în schema Nordis au fost implicați și notari, avocați și consultanți, care au ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.

Probele colectate în 65 de percheziții

Procurorii au efectuat luni 65 de percheziţii în acest dosar, în România şi Principatul Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova).

În urma acestora, au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), dar și numeroase telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte obiecte ce reprezintă pentru procurori „mijloace de probă”.

4 inspectori ANAF ar putea fi acuzați pentru favorizarea infractorului

Patru inspectori de la ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli.

Pasivitatea acestora a fost descoperită abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis.

Vizite la șeful ANAF, descrise în referatele procurorului

În cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control și au solicitat audiență la președintele ANAF. Astfel, la data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a fost primit în audiență de președintele ANAF, întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poștoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienților grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni, analiza unor tranzacții intragrup.

‘Relevante din acest punct de vedere sunt și declarațiile martorilor G.C.P. și D.D, inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: ‘De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (…) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, și părea că știe foarte multe informații politice, inclusiv cine va ieși primar. (…) De multe ori ne-a atras atenția că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act și vom sta de vorbă cu o armată de avocați. Cu toate acestea, foarte greu am reușit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate și discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (…) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informații și despre mine personal, întrucât mi-a atras atenția că am o plângere penală făcută de reprezentantul societății FIBER GLASS, și anume că au la bază motive politice. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe și să încerce chiar să intimideze echipa de control”’, se precizează în documentele DIICOT.

Un alt martor declara, printre altele, că, ‘prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului’.

Premierul Ciolacu și ministrul Sorin Grindeanu, în private jet-urile Nordis

G4Media a publicat, în noiembrie 2024, documente ce demonstrau lideri PSD, inclusiv premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de companie din grupul Nordis, împreună cu fii lor.

Aceștia au negat inițial astfel de călătorii, iar ulterior au susținut că și-au plătit singuri biletele, fără a prezenta dovezi.

Ce au declarat cei doi membri ai Guvernului, luni, după perchezițiile din dosar

Premierul Marcel Ciolacu, întrebat despre audierea soților Vladimir Ciorbă și a fost deputate PSD La ura Vicol: ”Foarte bine, înseamnă că Justiția își face treaba. (…) N-am mai comunicat de peste doi ani de zile (cu Laura Vicol – n.red.)”.

Premierul a fost întrebat dacă ştia când zbura cu avioanele Nordis că este vorba de un grup infracţional organizat.

„Vă daţi seama că nu”, a răspuns premierul.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Oriunde am fost, eu mi-am plătit. Aceste lucruri mă fac să fiu cât se poate de relaxat din acest punct de vedere. N-am mers pe banii nimănui, ca să închidă acest subiect, n-am mers pe banii nimănui, iar în momentul în care am fost undeva, nu era nimeni anchetat. (…) Eu n-am cunoscut această familie înainte de a veni în Parlament. Eu n-am cunoscut-o pe Laura Vicol înainte de 2020. (…) Erau niște evenimente la care am mers împreună cu fiul meu și am plătit aceste lucruri, împreună cu fiul meu la acele evenimente sportive, nu vacanțe. S-au stat, cred că 2 zile în acea … bun, poți să o numești minivacanță.”

