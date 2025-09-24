cursdeguvernare

miercuri

24 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Dosarul acțiunilor de destabilizare din R. Moldova – Procurorii cer arestarea a 12 suspecți

De Iulian Soare

24 septembrie, 2025

Procurorii din Republica Moldova cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a 12 persoane, în dosarul acțiunilor de destabilizare, care au presupus inclusiv antrenarea suspecților în tabere militare din Serbia.

Celelalte 62 persoane din dosar au fost puse sub învinuire pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare în contextul alegerilor din Moldova, fiind cercetate în libertate, scrie presa de peste Prut.

Potrivit procurorilor, acțiunile de destabilizare erau coordonate de un ofițer al serviciului militar de informații al Rusiei, GRU, care organiza grupuri tactice în mai multe state europene. Acestea erau structurate ierarhic, salarizate lunar și raportau prin materiale foto-video, având misiunea de a genera incidente, proteste și stări artificiale de nemulțumire, mai ales în context electoral.


La 22 septembrie au fost desfășurate 250 de percheziții, fiind ridicate peste 150.000 lei, 12.370 euro, 6.600 dolari, 15.000 ruble, armament și muniții, pașapoarte, carduri bancare, peste 120 de telefoane mobile și echipamente tehnice, dar și obiecte utilizate la acțiuni de stradă.

Scopul final al acestor activități ar fi fost subminarea stabilității interne și a procesului electoral din Republica Moldova, prin alimentarea narativului fals al unor „alegeri fraudate” și prin erodarea încrederii în instituțiile statului, spun oamenii legii.

Grupurile ar avea ca obiectiv amplificarea activităților subversive preponderent în perioada electorală și post-electorală, care presupun combinarea activităților diversionist-subversive cu acțiuni publice destinate influențării opiniei publice prin:

  • generarea fricii și neîncrederii societății în instituțiile statului;
  • conturarea artificială a unei stări de nemulțumire pe marginea narativelor ale așa numitor „alegeri fraudate”, promovate anticipativ și în mod intens de Federația Rusă prin unii actori loiali Moscovei;
  • distragerea atenției organelor de forță.

Scopul final al acestor acțiuni ar fi subminarea stabilității interne și a procesului electoral, în vederea amplificării influenței Federației Ruse și de a slăbi încrederea în instituțiile democratice din Moldova.

(Citește și: Republica Moldova – ultimul tren: cifrele relației economice, de investiții și de afaceri ale micuțului stat cu România și tabloul sărăciei sale)


***

Eurobarometru / 52% din europeni susțin intrarea în UE a Ucrainei, 48% sunt de acord cu aderarea Republicii Moldova. Riscurile de care se tem cetățenii UE

 

Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Simțim brațul lung al agresiunii ruse. Scopul Kremlinului este să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot"

 

Traian Băsescu: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" / Maia Sandu, interviu în FT: Rusia țintește diaspora moldovenească cu propagandă

