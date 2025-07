Dosar de evaziune fiscală la CFR Călători – nu a plătit în termen taxele datorate statului

Procurorii au deschis un dosar penal de evaziune fiscală, deocamdată în rem, întrucât compania CFR Călători nu a plătit în termen impozitele și contribuțiile datorate statului.

Este prima companie de stat cercetată pentru evaziune fiscală pentru astfel de fapte, practice în mod obișnuit.

”La data de 12 mai 2025, poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de reţinere şi neplată în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către un operator feroviar din România” anunţă, vineri, Poliţia Româmă.

Conform www. clubferoviar.ro, compania vizată este CFR Călători, iar anchetatorii au cerut mai multe documente din ultimii ani.

Urmărirea penală, în acest moment, este efectuată faţă de faptă, dosarul penal aflându-se sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, conform comunicatului Poliției.

Actele solicitate de anchetatori:

Statutul SNTFC „CFR Călători”;

Deciziile de numire a membrilor CA și conducerea executivă (administratori) din 2022 – prezent;

Proiectul privind BVC-ul şi anexele aferente perioadei 2020 – prezent;

Nota de fundamentare a BVC-ului;

Hotărârea de guvern privind aprobarea BVC-ului;

Situația cheltuielilor până la aprobarea BVC-ului;

Execuția BVC-ului și anexele aferente perioada 2020 prezent;

Situația renumerațiilor membrilor AGA, CA, CS și directorilor;

Documentele privind dovada transmiteri situațiilor financiare și indicatorilor economico-financiari către MFP;

Bilanțul contabil 2024; perioada 2020 – prezent;

Balanțele contabile (sintetice);

Registrul de casă – perioada 2020 prezent;

Registrul de bancă (extrase de cont) perioada 2020 prezent;

Registrul de cumpărări perioada 2020 – prezent.

Premierul Ilie Bolojan, despre CFR, la prezentarea celui de-al doilea pachet de măsuri de reformare a statului și corecție bugetară

Premierul s-a referit vineri, în cadrul discursului de prezentare a celui de-al doilea pachet de măsuri de reformare a statului și corecție bugetară, la companiile statului, neprofitabile, deși beneficiază de subvenții uriașe de la stat:

„Vred că e mult loc de mai bine, în așa fel încât să fie administrate mai bine, pentru că de acolo statul român poate să facă politici financiare, poate să încaseze mai multe profituri și poate să fie lucruri mai bune în economia românească. Mă gândesc, de exemplu, la CFR, la societățile care beneficiază de subvenții, sau Metrorex.

În fiecare an, statul român subvenționează, cu miliarde de lei, aceste companii. CFR Călători, din total cifră de afaceri, are 80% asigurată din subvenții și doar 20% din veniturile proprii. În Europa, de exemplu, pragul de subvenționare este, în medie, între 30 și 60%. În Marea Britanie, toate trenurile funcționează fără subvenții, iar în România, companiile private care sunt subvenționate după niște criterii asemănătoare cu cele ale CFR, realizează profit, iar noi suntem în situația în care cu 80% subvenție, de-abia suntem pe zero. E simplu așa, să stai cu niște salarii foarte mari și să aștepți ca Guvernul României, în a doua jumătate a anului, să-ți mai dea un miliard. Un miliard 400 de mii subvenție suplimentară, pentru că ai rămas fără buget.

Așa poți să fii performant. Și deci astfel de lucruri, dacă le vom mai tolera, risipa bugetară va continua. E doar o problemă de timp până din nou, dacă nu oprim aceste spargeri pe care le avem și nu îmbunătățim lucrurile, vom reveni de unde am plecat”, a declarat Ilie Bolojan, vineri.

