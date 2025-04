Donald Tusk: „Re-polonizăm economia, piața, capitalul. Era globalizării naive se apropie de sfârșit”

Cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale, centristul Donald Tusk anunță o schimbare majoră a politicii Guvernului de la Varșovia, virând spre ceea ce el numește „naționalism economic modern”.

Donald Tusk și-a prezentat viziunea asupra viitorului economiei, marți, la Forumul European pentru Idei Noi de la Varșovia.

„Era globalizării naive se apropie de sfârșit. Dacă dorim să avem succes economic, să construim un stat sigur, trebuie să ne spunem clar nouă înșine și celorlalți că Polonia nu va fi un partener naiv în acest concurs din ce în ce mai nemilos al egoismului pe piețele mondiale. Companiile poloneze nu vor rămîne pe o poziție perdantă în competiția cu giganții internaționali”, a declarat premierul, potrivit agenției PAP.

„Este timpul să reconstruim economia națională, să re-polonizăm economia poloneză, piața, capitalul”, a subliniat Donald Tusk. El a insistat că actualul context geopolitic și geoeconomic ne învață o lecție importantă: capitalul are o naționalitate, economia are o naționalitate, iar managerul unei companii co-administrate de stat are și el o naționalitate.

Întâlnire „deloc ușoară” cu managerii companiilor strategice

Șeful Guvernului de la Varșovia a dezvăluit că a avut o întâlnire „deloc ușoară” cu managerii celor mai mari companii energetice de stat.

Cu această ocazie, Donald Tusk le-a transmis că prima sarcină a unui manager de stat – chiar dacă se află la conducerea unei companii cotate la bursă, cum este cazul unei companii energetice – este să asigure securitatea energetică a statului polonez, să furnizeze cea mai ieftină energie universală posibilă familiilor, gospodăriilor și antreprenorilor polonezi și „nu neapărat să maximizeze profiturile companiei”.

Declarația sa a făcut ca indicele WIG Energy, care are în compoziție o serie de întreprinderi controlate de stat, să scadă cu aproape 7%, chiar dacă piața în general a crescut, scrie Reuters.

În schimb, o altă declarație a premierului a produs o creștere cu 45% a acțiunilor companiei falimentare Rafako. „Nimic nu ne împiedică… să demarăm producția de armament, și mă refer la o gamă foarte largă, pe amplasamentul unde se produceau boilere”, a declarat Tusk.

Prima centrală nucleară le aduce antreprenorilor polonezi contracte de 14 miliarde de dolari

Premierul a mai spus că Polonia „își va apăra brutal interesele și companiile poloneze”, adăugând că nu are nicio problemă cu etichetarea acestui lucru drept „naționalism economic”.

Tusk a dat ca exemplu construirea primei centrale nucleare poloneze pe coasta Mării Baltice. Guvernul a decis ca antreprenorii polonezi să primească contracte pentru 53 de miliarde de zloți (14 miliarde de dolari) din valoarea proiectului administrat de compania americană Westinghouse Electric.

Statul polonez va investi și în terminalul feroviar Sławków, care va deveni un nod de transport de importanță majoră în reconstrucția Ucrainei.

Pe de altă parte, Donald Tusk a anunțat că joi va prezenta un prim proiect masiv privind dereglementarea.