Donald Tusk avertizează asupra escaladării amenințării rusești la adresa Flancului Estic al NATO

Prim-ministrul polonez a subliniat la reuniunea statelor din Flancul Estic al NAATO că țările participante sunt „expuse direct” la potențiale amenințări din cauza locației lor geografice.

Țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru „diverse forme de escaladare”, deoarece situația de securitate rămâne „extrem de instabilă”, a avertizat prim-ministrul polonez Donald Tusk după o reuniune a liderilor regionali de la Gdansk.

Având loc în marja Conferinței de Reconstrucție a Ucrainei, reuniunea i-a reunit pe liderii Poloniei, României, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei. Tusk a declarat că țările învecinate cu Rusia, Belarusul și Ucraina se confruntă cu provocări comune de securitate și trebuie să își coordoneze răspunsurile.

„Împărtășim în unanimitate opinia că situația este extrem de instabilă și că se pot aștepta diverse forme de escaladare în următoarele săptămâni și luni”, a declarat el reporterilor.

Prim-ministrul polonez a subliniat că țările participante sunt „expuse direct” la potențiale amenințări din cauza locației lor geografice.

„Acesta să fie un avertisment pentru oricine plănuiește ceva dăunător împotriva oricăruia dintre noi sau a țărilor noastre”, a declarat Tusk, subliniind „unitatea completă și solidaritatea deplină” dintre lideri.

El a adăugat că același mesaj va fi prezentat la summitul NATO de luna viitoare de la Ankara și a subliniat importanța legăturilor transatlantice și a cooperării în domeniul apărării cu Statele Unite, în ciuda incertitudinii crescânde cu privire la politica viitoare a Washingtonului față de Europa.

La începutul acestei săptămâni, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a avertizat, de asemenea, că Moscova ar putea organiza o operațiune sub steag fals pentru a justifica o escaladare suplimentară după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu măsuri de represalii împotriva țărilor europene presupus implicate în atacuri cu drone pe teritoriul rus.

În declarația comună semnată de liderii Finlandei, Suediei, Poloniei, României și statelor baltice se arată că Flancul Estic al NATO, care se întinde din regiunea arctică până la Marea Baltică și Marea Neagră, reprezintă prima linie de apărare în cazul unei agresiuni armate. Potrivit documentului, această regiune contribuie la protejarea nu doar a frontierelor naționale, ci și a securității și stabilității Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice.

Semnatarii avertizează că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei și politica promovată de Moscova confirmă faptul că Federația Rusă rămâne principala amenințare la adresa păcii și securității euro-atlantice. În același timp, aceștia condamnă atacurile hibride atribuite Rusiei, inclusiv actele de sabotaj, atacurile cibernetice, perturbarea infrastructurii critice și încălcările spațiului aerian cu drone.

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