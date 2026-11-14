Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în China

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească săptămâna viitoare, în China, cu omologii săi rus și chinez, Vladimir Putin și Xi Jinping, a anunțat vineri Casa Albă, potrivit Euronews.

Întâlnirea trilaterală este programată să aibă loc la Shenzhen, în sud-estul Chinei, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), potrivit Casei Albe.

„Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armamentului nuclear la nivel mondial. Președintele Trump consideră că proliferarea nucleară este extrem de periculoasă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, în fața reporterilor.

De asemenea, Trump este așteptat să discute despre războiul din Iran, dar nu și despre Ucraina, au declarat oficiali americani, potrivit agenției de presă AFP.

Un oficial american de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Washingtonul desfășoară „un canal separat de negocieri” cu Kievul și Moscova, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

„China nu face parte, de fapt, din acest proces, așa că nu pare potrivit să se discute despre Ucraina în cadrul acelei întâlniri”, a precizat oficialul.

Până în prezent, Moscova și Beijingul nu au făcut niciun comentariu cu privire la întâlnirea anunțată.

Trump urmează să aibă, de asemenea, discuții bilaterale cu Xi Jinping la Shenzhen.

Președintele american va pleca luni din Washington spre Filipine, unde va participa la o reuniune a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), înainte de a se deplasa la Shenzhen.

Directorul general al Tesla și SpaceX, Elon Musk, este așteptat să îl însoțească pe Trump în China, însă nu va participa la întâlnirea cu Xi Jinping și Vladimir Putin, au precizat oficialii americani.

Totodată, Statele Unite nu intenționează să discute despre restricțiile la exportul tehnologiilor sensibile pentru producția de cipuri, care s-au aflat în centrul scandalului Nvidia.

„Nu negociem restricțiile americane la export. Acestea sunt chestiuni de securitate națională, pe care le stabilim la nivelul administrației (…), și nu ne așteptăm ca acest subiect să fie abordat în vreuna dintre discuțiile noastre cu partea chineză pe durata vizitei”, a declarat al doilea oficial.

O nouă versiune a summitului de la Ialta?

Întâlnirea amintește de summitul de la Ialta din 1945, desfășurat în Uniunea Sovietică, unde președintele american de atunci, Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin au stabilit cadrul ordinii mondiale de după cel de-Al Doilea Război Mondial și noile granițe teritoriale din Europa.

Volodimir Zelenski a avertizat că întâlnirea de la Shenzhen ar putea reprezenta o versiune modernă a summitului de la Ialta, o „redistribuire a sferelor de influență” pentru secolul XXI.

Administrația Trump a încercat să reafirme dominația Statelor Unite asupra „emisferei occidentale” – inclusiv prin capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în luna ianuarie –, însă împărțirea lumii între marile puteri, după modelul anului 1945, nu garantează neapărat securitatea.

APEC: China speră la progrese în domeniul AI, comerț, conectivitate și economie digitală

Reuniunea Liderilor Economici APEC din 2026 va reuni liderii celor 21 de economii membre în perioada 18–19 noiembrie. Potrivit APEC, summitul se va concentra asupra unor subiecte importante, printre care inteligența artificială, tensiunile comerciale și creșterea economică.

Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, a declarat că Beijingul așteaptă cu interes desfășurarea evenimentului și speră să obțină „rezultate mai concrete” alături de partenerii săi în domenii precum inteligența artificială, comerțul, conectivitatea și economia digitală.

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