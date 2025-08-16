Donald Trump: Xi Jinping mi-a spus că Beijingul nu va invada Taiwanul cât timp sunt președinte al SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că președintele chinez Xi Jinping i-a spus că China nu va invada Taiwanul cât timp Trump este în funcție, potrivit Reuters.

Trump a făcut aceste declarații într-un interviu pentru Fox News, înainte de discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin privind invazia Moscovei în Ucraina.

„Vă spun, știți, este o situație foarte asemănătoare cu cea dintre președintele Xi al Chinei și Taiwan, dar nu cred că se va întâmpla vreodată cât timp eu sunt aici. Vom vedea”, a spus Trump în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Special Report” de la Fox News.

„El mi-a spus: ‘Nu o voi face niciodată cât timp tu ești președinte.’ Președintele Xi mi-a spus asta, iar eu am zis: ‘Ei bine, apreciez asta,’ dar el a mai spus și: ‘Dar eu sunt foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare.’”, a adăugat Trump.

Trump și Xi au avut primul lor apel confirmat în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump în luna iunie. De asemenea, Trump a spus în aprilie că Xi l-a sunat, dar nu a precizat când a avut loc acel apel.

China consideră Taiwanul ca fiind teritoriu al său și a promis să „reunifice” insula democratică și guvernată separat, folosind forța dacă va fi necesar. Taiwanul se opune ferm pretențiilor Chinei asupra suveranității sale.

Ambasada Chinei la Washington a descris vineri subiectul Taiwanului drept „cea mai importantă și sensibilă problemă” în relațiile China-SUA.

„Guvernul SUA ar trebui să adere la principiul unei singure Chine și la cele trei comunicate comune China-SUA, să gestioneze cu prudență problemele legate de Taiwan și să protejeze cu sinceritate relațiile China-SUA și pacea și stabilitatea din Strâmtoarea Taiwanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei, Liu Pengyu, într-un comunicat.

Deși Washingtonul este principalul furnizor de arme și susținător internațional al Taiwanului, SUA – ca și majoritatea țărilor – nu are relații diplomatice oficiale cu insula.

