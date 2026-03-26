Donald Trump va vizita China în perioada 14-15 mai. Anunțul oficial al Casei Albe

Președintele american Donald Trump va întreprinde o vizită de stat în China în zilele de 14 și 15 mai, iar omologul său chinez Xi Jinping va efectua o vizită de răspuns la Washington la o dată ulterioară, a declarat miercuri secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Am plăcerea să vă anunț că întâlnirea atât de așteptată a președintelui Trump cu președintele Xi în China va avea loc la Beijing pe 14 și 15 mai”, a declarat Leavitt într-un briefing de presă.

Inițial, vizita lui Trump urma să aibă loc săptămâna viitoare, dar a fost amânată din cauza războiului în curs al Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului.

China, mare consumatoare de petrol iranian, „ar trebui să ne mulțumească” pentru declanșarea ofensivei, a declarat luna aceasta Donald Trump, care prezintă operațiunea israeliano-americană ca pe o garanție a securității viitoare pentru întreaga lume.

Președintele american face presiuni asupra aliaților săi, dar și asupra Chinei, pentru a-l ajuta să restabilească traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, închisă parțial de Iran.

Peste jumătate din importurile chineze de țiței transportat pe mare provin din Orientul Mijlociu și tranzitează majoritar prin strâmtoare, potrivit firmei de analiză Kpler, iar peste 80% din exporturile de petrol iranian aveau ca destinație China înainte de război.

