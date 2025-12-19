Donald Trump susține că nu are nevoie de autorizația Congresului pentru lovituri împotriva Venezuelei

Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie să ceară o autorizație a Congresului american pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, afirmând inclusiv că se teme de scurgeri de informații.

„Nu mă voi deranja să le spun. Nu sunt obligat”, a afirmat președintele american, întrebat dacă intenționează să ceară undă verde din partea Congresului pentru lovituri terestre asupra Venezuelei.

„Sper doar că ei nu vor divulga informația. Știți, oamenii divulgă acest gen de lucruri. Aceștia sunt politicieni și ei lasă să se scurgă totul ca printr-o sită”, a spus Trump, potrivit AFP.

Președintele american a amenințat de mai multe ori că va lansa lovituri terestre contra Venezuelei pentru a viza cartelurile drogurilor.

SUA au întreprins deja din septembrie lovituri contra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și în Pacific, lovituri care au făcut cel puțin 99 de morți și a căror legalitate este contestată, pentru ca seamănă cu operațiuni în afara oricărui cadru juridic.

Parlamentari ai opoziției democrate, dar și majoritatea prezidențială din Congres estimează că el nu are autoritatea legală pentru a face acest lucru și că orice eventuală intervenție terestră ar necesita aprobarea parlamentului.

Camera Reprezentanților cu majoritate republicană a respins cu toate acestea, miercuri, două texte menite să încadreze legal aceste lovituri. Măsuri similare au eșuat în Senat.

Administrația Trump argumentează că respectivele lovituri intră în cadrul „conflictului armat” pe care el l-a declanșat contra cartelurilor drogurilor și pe care el le calificase drept „organizații teroriste străine”.

Potrivit Constituției americane, dacă președintele este comandantul șef al forțelor armate, doar Congresul are autoritatea de a declara oficial război.

Însă de mai multe decenii, în locul unei asemenea declarații oficiale, președinții succesivi s-au bazat pe rezoluții parlamentare pentru a întreprinde operațiuni militare în străinătate, inclusiv în Afganistan. Această „Autorizație de Utilizare a Forței Militare” este în vigoare și astăzi.

