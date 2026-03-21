Donald Trump: SUA se apropie de atingerea obiectivelor militare în Iran/ Strâmtoarea Ormuz trebuie patrulată de alte națiuni care o folosesc

Președintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite se apropie foarte mult de atingerea obiectivelor sale, pe măsură ce ia în considerare reducerea eforturilor militare în războiul cu Iranul, și a făcut apel la țările care folosesc Strâmtoarea Ormuz să o păzească și să o patruleze „după cum este necesar”, potrivit Reuters.

„Strâmtoarea Ormuz va trebui păzită și patrulată, după cum este necesar, de alte națiuni care o folosesc — Statele Unite nu o fac!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Dacă ni se cere, vom ajuta aceste țări în eforturile lor privind Ormuz, dar nu ar trebui să fie necesar odată ce amenințarea Iranului este eliminată”, a adăugat el.

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 50% de la atacurile militare lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. În contextul unui șoc energetic global, administrația Trump a anunțat vineri că va ridica sancțiunile împotriva Iranului pentru a permite vânzarea a 140 de milioane de barili de petrol blocați în tancuri de la începutul războiului.

Iranul a lansat între timp un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Arabiei Saudite și Israelului.

Cu ocazia sărbătorii Nowruz, Anul Nou persan, noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a emis vineri o declarație scrisă defiantă, afirmând că iranienii au „dat inamicului o lovitură amețitoare, astfel încât acum începe să rostească cuvinte contradictorii și absurdități”.

Oficialii americani monitorizează cu atenție evoluțiile militare și continuă să coordoneze desfășurarea de trupe și nave în regiune, pentru a proteja interesele strategice ale SUA și ale aliaților săi din Orientul Mijlociu.

Analistul militar Mark Cancian a declarat pentru BBC că „orice supliment de trupe americane în regiune ar putea necesita între o săptămână și o lună pentru a fi complet desfășurat, în funcție de logistică și securitatea rutelor de aprovizionare”. Aceasta indică că, în ciuda declarațiilor optimiste ale Casei Albe, eforturile militare americane rămân complexe și bine planificate, inclusiv în ceea ce privește gestionarea prizonierilor iranieni sau protecția infrastructurii critice.

***