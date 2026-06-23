Donald Trump: „Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă” – Iranul spune că strâmtoarea e sub controlul său

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Strâmtoarea Hormuz rămâne „complet deschisă” și dat asigurări că SUA „se descurcă foarte bine” cu această cale navigabilă strategică.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite „se descurcă foarte bine” cu Strâmtoarea Ormuz și a insistat că această cale navigabilă strategică este „complet deschisă”, chiar dacă Iranul a declarat că va continua să administreze această rută maritimă vitală.

Într-o declarație la Casa Albă, Trump a spus: „Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă” și a adăugat: „Ne descurcăm foarte bine cu strâmtoarea”. De asemenea, el a susținut că traficul maritim a fost reluat prin acest pasaj-cheie. Conform agențiilor de presă, Trump a declarat că ruta a fost redeschisă vineri, iar tranzitul navelor a crescut în weekend.

Iranul susține că Ormuz va rămâne sub controlul său

Remarcile lui Trump au fost făcute după ce președintele parlamentului iranian și negociatorul șef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va continua să fie administrată de Teheran și nu se va reveni la situația de dinainte de război.

Ghalibaf a declarat că Iranul intenționează să stabilească un mecanism de comunicare pentru navele care trec prin zonă pentru a preveni incidentele și a asigura o navigație sigură.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante gâtuiri maritime din lume. Aproape o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate trece prin această strâmtoare, ceea ce o face crucială pentru comerțul internațional și piețele energetice.

Orice perturbare a transportului maritim prin strâmtoare afectează prețurile petrolului și lanțurile globale de aprovizionare.

Ultimele declarații vin în contextul negocierilor în curs dintre Washington și Teheran, care vizează asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz și reducerea tensiunilor din regiune.

Oficialii americani au susținut că traficul comercial continuă să se efectueze pe calea navigabilă, în timp ce Iranul a semnalat că intenționează să joace un rol mai important în gestionarea rutei maritime.

Trump a avertizat că Statele Unite vor reacționa dacă Iranul nu va respecta vreun acord, spunând: „Voi face ce trebuie să fac”, a amenințat el.

Prețul petrolului scade

Prețul petrolului a scăzut după ce Trezoreria SUA a emis o licență de 60 de zile care autorizează producția, livrarea și vânzarea de petrol iranian. Aceasta permite importul de țiței iranian în SUA, iar plata pentru petrol se face în dolari. Licența expiră pe 21 august.

Marți dimineață, tendința prețului petrolului s-a inversat, pierzând micile creșteri de la debutul tranzacțiilor, investitorii manifestând un optimism prudent cu privire la sfârșitul conflictului din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pe țițeiul Brent pentru luna august au scăzut cu 1,57%, ajungând la 76,68 dolari pe baril. Contractele futures pe țițeiul american West Texas Intermediate pentru luna august au scăzut cu 1,53%, ajungând la 72,73 dolari pe baril.

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