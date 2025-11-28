Donald Trump spune că acțiunea terestră a SUA împotriva rețelelor de trafic de droguri din Venezuela va începe „foarte curând”

Președintele Donald Trump a sugerat joi că Statele Unite se pregătesc să ia noi măsuri împotriva rețelelor presupuse de trafic de droguri din Venezuela, spunând militarilor, în timpul unui apel de Ziua Recunoștinței, că operațiunile terestre vor începe „foarte curând”, potrivit CNN.

„În ultimele săptămâni, ați lucrat pentru a descuraja traficanții de droguri venezueleni, care sunt mulți. Desigur, nu mai sunt prea mulți care vin pe mare,” le-a spus Trump militarilor în cadrul apelului.

„Probabil ați observat că oamenii nu mai vor să livreze pe mare, iar noi vom începe să îi oprim și pe uscat,” a continuat președintele. „Pe uscat este mai ușor, dar asta va începe foarte curând. „Îi avertizăm: încetați să trimiteți otravă în țara noastră,” a adăugat Trump.

Comentariile lui Trump sugerează că s-a hotărât asupra unui curs de acțiune în Venezuela, în urma mai multor informări la nivel înalt și a unei mobilizări crescute a forțelor americane în regiune la începutul acestei luni.

Trump l-a desemnat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe aliații acestuia din guvern drept membri ai unei organizații teroriste străine la începutul acestei săptămâni.

Desemnarea „Cartelului Soarelor” („Cartel de los Soles”), o expresie despre care experții spun că descrie mai degrabă oficiali guvernamentali presupus corupți decât un grup criminal organizat, ca organizație teroristă străină îi va permite lui Trump să impună noi sancțiuni care vizează activele și infrastructura lui Maduro. Totuși, potrivit experților în drept, aceasta nu autorizează în mod explicit folosirea forței letale.

Armata americană a adunat în regiune peste o duzină de nave de război și 15.000 de soldați, ca parte a operațiunii pe care Pentagonul a numit-o „Operațiunea Țepușa Sudică” („Operation Southern Spear”). Armata SUA a ucis peste 80 de persoane în atacuri asupra unor ambarcațiuni, ca parte a campaniei împotriva traficului de droguri.

CNN a relatat la începutul acestei luni că oficiali ai administrației Trump le-au spus parlamentarilor, într-o sesiune clasificată, că SUA nu intenționează să lanseze atacuri în interiorul Venezuelei și nu au, în acest moment, o justificare legală care să susțină atacuri asupra unor ținte terestre.

Parlamentarilor li s-a spus în timpul sesiunii că un aviz emis de Biroul Consilierului Juridic al Departamentului de Justiție pentru a justifica atacurile asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri nu permite atacuri în interiorul Venezuelei sau în alte teritorii, au spus patru surse. Oficialii nu au exclus însă acțiuni potențiale viitoare, a spus una dintre surse.

Administrația a încercat, în mare parte, să evite implicarea Congresului în campania sa militară din America Latină. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Justiție a spus Congresului, în noiembrie, că armata SUA poate continua atacurile letale asupra presupușilor traficanți de droguri fără aprobarea Congresului și că administrația nu este obligată să respecte o lege privind puterile de război veche de decenii, care ar impune colaborarea cu legislatorii.

