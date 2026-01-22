Donald Trump și-a lansat oficial, la Davos, „Consiliul pentru Pace”. Lista țărilor care au semnat carta organizației

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat oficial, joi, „Consiliul pentru Pace”, prin semnarea documentului său constitutiv.

„Consiliul pentru Pace” – în care și România a fost invitată să devină membru – este un organism internațional care are girul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) încă din toamna anului trecut.

Donald Trump a semnat carta constitutivă a Consiliului, într-o ceremonie desfășurată cu ocazia prezenței la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția. „Acest consiliu are șansa de a fi unul dintre cele mai semnificative organisme create vreodată”, a afirmat președintele SUA.

Președintele american este cel care prezidează Consiliul. Țările care contribuie cu un miliard de dolari pot obține calitatea de membru permanent, în timp ce altele vor face parte pe perioade limitate.

Puțini aliați occidentali ai Washingtonului au acceptat invitația de a se alătura Consiliului, Ungaria și Bulgaria fiind singurele state membre UE care au semnat carta până acum.

Celor două state li s-au alăturat Turcia, Bahrain, Maroc, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Mongolia, potrivit CNBC.

La rândul său, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia este gata să contribuie cu 1 miliard de dolari din activele rusești înghețate în Statele Unite la „Consiliul pentru pace în Gaza” al președintelui american Donald Trump.

Statele membre vor avea un mandat limitat la trei ani, cu excepția cazului în care plătesc câte 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile consiliului și pentru a obține statutul de membru permanent.

„Consiliul pentru pace” va juca un rol esențial în îndeplinirea tuturor celor 20 de puncte ale Planului președintelui american pentru Gaza, asigurând supravegherea strategică, mobilizarea resurselor internaționale și garantând responsabilitatea în timpul tranziției Gazei de la conflict la pace și dezvoltare.

