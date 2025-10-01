Donald Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului

Preşedintele american Donald Trump a semnat un decret prezidenţial prin care SUA garantează securitatea Qatarului, ceea ce reprezintă un angajament semnificativ faţă de un aliat arab care nu face parte din NATO.

„Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, suveranităţii sau infrastructurii critice a statului Qatar ca o ameninţare la adresa păcii şi securităţii Statelor Unite”, se arată în document, potrivit news.ro.

Ordinul vine în contextul în care luni, în cursul vizitei sale la Casa Albă, premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a prezentat scuze la telefon premierului qatarez pentru atacul Israelului asupra capitalei Doha de luna trecută. Într-o declaraţie de presă susţinută alături de Netanyahu, Trump a prezentat apoi planul său în 20 de puncte pentru pace în Gaza, care, spre deosebire de o versiune anterioară prezentată liderilor arabi, nu menţiona în mod specific că Israelul nu va ataca Qatarul.

Ordinul lui Trump prevede că SUA vor „lua toate măsurile legale şi adecvate” pentru a apăra Qatarul. „În cazul unui astfel de atac, Statele Unite vor lua toate măsurile legale şi adecvate – inclusiv diplomatice, economice şi, dacă este necesar, militare – pentru a apăra interesele Statelor Unite şi ale statului Qatar şi pentru a restabili pacea şi stabilitatea”, se arată în ordin.

Este o victorie importantă pentru Qatar, care – la fel ca alte state arabe bogate din Golf – căuta de mult timp garanţii de securitate mai puternice din partea SUA.

În 2022, Qatarul a fost desemnat oficial un aliat major non-NATO de către administraţia Biden, acordându-i-se privilegii militare şi de apărare sporite. De asemenea, Qatarul găzduieşte baza aeriană Al Udeid, unul dintre cele mai mari centre militare americane din Orientul Mijlociu, subliniind legăturile de securitate deja profunde dintre Doha şi Washington.

În timpul vizitei sale făcute în Qatar din acest an, Trump s-a angajat public să „protejeze” această ţară, o promisiune făcută în contextul anunţării unor angajamente economice de aproape 3 trilioane de dolari din partea Doha şi a altor state arabe din Golf în timpul turneului lui Trump. De atunci, Qatarul a fost atacat de două ori, de Iran şi de Israel.

Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite au solicitat, de asemenea, garanţii de securitate mai explicite din partea SUA. Riadul a purtat discuţii cu Washingtonul în vederea stabilirii unui cadru de securitate mai formal, în special în faza finală a administraţiei Biden, dar nu s-a ajuns la niciun acord cuprinzător, nici atunci, nici în timpul vizitei ulterioare a lui Trump, menţionează CNN.

***