Donald Trump se dezlănțuie împotriva lui Maduro și îi cere direct să plece de la putere: „Cred că asta ar fi înţelept din partea sa”

Preşedintele american Donald Trump îl avertizează direct pe omologul său venezuelean Nocolas Maduro că este „înţelept” să plece de la putere, în contextul în care Statele Unite îşi consolidează presiunile asupra Caracasului.

Răspunzându-i unui jurnalist care l-a întrebat dacă obiectivul Washingtonului este să-l oblige pe Maduro să plece de la putere, preşedintele american a spus: „El este cel care decide ce vrea să facă. Eu cred că asta ar fi înţelept din partea sa”.

„El poate să facă tot ceea ce vrea. Tot ceea ce vrea. Nu ne deranjează. Dacă vrea să facă ceva, dacă face pe durul, va fi ultima oară când va face pe durul”, a ameninţat Trump, luni, într-o conferinţă de presă în Florida, transmite AFP, preluată de news.ro.

Preşedintele american a subliniat că Statele Unite au desfăşurat o ”armada gigantică” în Caraibe, cu cel mai mare portavion din lume.

Nicolas Maduro, într-un discurs despre care nu este clar dacă l-a susţinut înainte sau după declaraţiile lui Donald Trump, a apreciat că preşedintele american ”ar face mai bine (…) să se ocupe de afacerile ţării sale”, decât de ale Venezuelei.

El a primit luni o susţinere apăsată a Rusiei, cu o zi înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate a ONU consacrată crizei dintre Washington şi Caracas.

Donald Trump şi-a reiterat acuzaţiile potrivit cărora Venezuela a făcut „lucruri oribile Statelor Unite” prin faptul că a trimis ”criminali, deţinuţi, traficanţi de droguri, bolnavi mental şi incompetenţi”.

Nicolas Maduro a dat asigurări, la rândul său, că preşedintele american „ar putea face mai bine în ţara sa şi în lume, s-ar descurca mai bine în propria ţară în problemele economice şi sociale şi s-ar descurca mai bine în lume dacă s-ar ocupa de afacerile ţării sale”.

„Nu este posibil să-şi consacre 70% dintre discursuri şi declaraţii, din timpul său, Venezuelei. Cu Statele Unite cum rămâne? Cu săracele Statele Unite, care au nevoie de locuinţe şi de locuri de muncă care trebuie să fie create? Fiecare să se ocupe de ţara lui”, a adăugat el.

Statele Unite au anunţat recent impunerea unei blocade Venezuelei vizând petroliere pe care le consideră vizate de sancţiuni. Ele au confiscat două petroliere, pe care le acuză de faptul că transportau în mod ilegal petrol venezuelean.

Un al treilea petrolier a fost urmărit, duminică, fără să fie confiscat.

Statele Unite desfăşoară, începând din septembrie, atacuri vizând ambarcaţiuni pe care le acuză de trafic de droguri, att în Caraibe, cât şi la Oceanul Pacific.

Un nou atac, în estul Pacificului, s-a soldat luni cu un mort, potrivit armatei americane, iar bilanţul a crescut astfel la 105 persoane ucise fără să fie judecate în vreun fel.

