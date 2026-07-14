CNN: Donald Trump va susține un nou proiect de sancțiuni împotriva Rusiei – Țările care cumpără petrol, uraniu și gaze rusești riscă taxe vamale mai mari

Președintele american Donald Trump va susține adoptarea de către Congresul SUA a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inițiat de regretatul senator republican Lindsey Graham, a relatat CNN, citând un oficial al Casei Albe.

Pachetul de sancțiuni i-ar permite lui Trump să impună taxe vamale ridicate asupra importurilor din țările care cumpără petrol, uraniu și gaze naturale din Rusia. Pachetul vizează slăbirea și mai mult a Moscovei, pentru a împinge Kremlinul către un acord de pace și încheierea războiului împotriva Ucrainei.

Susținerea lui Trump pentru acest act legislativ vine la câteva zile după moartea neașteptată a lui Graham, care pare că va netezi și mai mult adoptarea proiectului la care senatorul a lucrat ani întregi.

Graham l-a anunțat personal pe Volodimir Zelenski, într-o vizită efectuată vineri la Kiev, că pachetul urmează să fie adoptat de Congresul SUA

CNN scrie că Graham și senatorul democrat Richard Blumenthal au indicat anterior că administrația era pregătită să susțină pachetul, motiv pentru care s-au și deplasat vineri la Kiev, unde au avut discuții cu Volodimir Zelenski. Blumenthal a declarat vineri că s-a ajuns la un acord în Senatul SUA, în urma unor negocieri ample. La acel moment, însă, nu era clar dacă Trump va sprijini direct proiectul, deoarece președintele criticase în repetate rânduri legislația și ceruse mai multă libertate de decizie pentru Executiv în aplicarea sancțiunilor.

Întrebat luni seară, într-o conferință de presă în Biroul Oval, dacă intenționează să semneze proiectul privind sancțiunile pe Rusia, Trump a răspuns: „Da, discutăm despre asta… Vom lua foarte curând o decizie”.

Liderul senatorilor republicani, John Thune, a declarat luni că administrația a colaborat îndeaproape cu Graham asupra actului legislativ și că este optimist în privința adoptării lui.

„Va fi nevoie atât de democrați, cât și de republicani în Senat pentru a face acest lucru, dar sper că vom reuși”, a spus el.

Senatorul republican Lindsay Graham, un sfătuitor al lui Donald Trump, a murit sâmbătă seară în urmai unei disecții de aortă

Thune a afirmat că, în ultimele zile de viață ale lui Graham, pachetul de sancțiuni era „lucrul la care ținea cel mai mult și ar reprezenta cu siguranță o moștenire extraordinară pentru el”.

Separat, senatorul democrat Richard Blumenthal a declarat pentru CNN că intenționează să discute luni după-amiază cu Thune despre ultimele pregătiri și calendarul adoptării proiectului legislativ, inclusiv despre identificarea unui nou senator republican care să îi ia locul lui Graham în calitate de principal inițiator.

„Ar trebui privit ca un omagiu adus senatorului Graham, adoptarea rapidă a proiectului, în memoria sa”, a spus Blumenthal.

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