Donald Trump redeschide Refugiul Arctic din Alaska pentru explorarea de noi zăcăminte de petrol și gaze

Administrația Trump pregătește redeschiderea Refugiul Național Arctic pentru Faună Sălbătică din Alaska (ANWR) pentru activități de exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale, anulând una dintre restricțiile impuse de administrația Biden și marcând revenirea regiunii pe harta energetică.

Departamentul de Interne a anunțat joi că va relua procedurile de concesionare pentru întreaga Câmpie Costieră de 1,5 milioane acri (0,6 milioane hectare), împreună cu restabilirea concesiunilor acordate de Autoritatea pentru Dezvoltarea Industrială și Export din Alaska, care au fost anulate. Decizia marchează cea mai puternică inițiativă de până acum pentru extinderea explorărilor din nordul îndepărtat din Alaska de la licitațiile pentru concesiuni din primul mandat al lui Trump.

Anunțul Casei Albe face parte dintr-un pachet energetic mai amplu: administrația Trump oferă, de asemenea, noi oportunități de concesionări pentru 82% din Rezerva Națională de Petrol din Alaska (NPR-A), suprafață pe care Joe Biden o exclusese de la licitații. Împreună, cele două reduceri ar putea redeschide peste 12 milioane de acri (5 milioane hectare) pentru dezvoltare, o mișcare aplaudată de conducerea din Alaska și solicitată de mult timp de industrie.

„Încă din prima zi, președintele Trump ne-a îndrumat să deblocăm potențialul energetic și de resurse al Alaskăi”, a declarat secretarul de interne Doug Burgum. „Prin redeschiderea Câmpiei Costiere și dezvoltarea infrastructurii cheie, consolidăm independența energetică și sprijinim comunitățile din Alaska.”

Grupurile de mediu au numit-o un atac direct asupra unuia dintre ultimele ecosisteme neatinse din America de Nord și au avertizat că această decizie ar putea reaprinde bătălii legale vechi de decenii privind fauna sălbatică și drepturile indigenilor.

Totuși, situația economică din Alaska este greu de ignorat. Producția de petrol de acolo a atins un vârf de 2 milioane de barili pe zi în 1988 iar în prezent mai reprezintă doar abia 3% din producția SUA. Costurile ridicate, epuizarea zăcămintelor cunoscute și concesionările restricționate au blocat investițiile timp de decenii. Având în vedere că SUA urmăresc securitatea energetică, iar cumpărătorii asiatici manifestă un interes reînnoit pentru aprovizionarea pe termen lung cu țiței și GNL, Washingtonul pare pregătit să parieze din nou pe nordul Alaskăi.

