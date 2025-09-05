Donald Trump redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război

Președintele american Donald Trump va semna, vineri, un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război, așa cum a promis recent.

Deși pentru moment este vorba de o denumire suplimentară, ordinul îi cere secretarului Pete Hegseth să ia toate măsurile necesare, inclusiv prin acțiuni legislative, pentru a „redenumi permanent Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război”, se arată într-un document al Casei Albe.

La sfârșitul lunii august, președintele SUA a anunțat acest plan, care ar restabili o denumire ce a existat din 1789 până în 1949. „Apărarea este prea defensivă și vrem să fim și ofensivi”, a declarat el presei, sugerând că nu ar avea nevoie de un vot în Congres pentru a face schimbarea.

„Președintele consideră că acest departament ar trebui să poarte o denumire care să reflecte puterea sa inegalabilă și capacitatea sa de a proteja interesele naționale”, a explicat Casa Albă, Statele Unite având cea mai mare armată din lume.

Conform Casei Albe, obiectivul este de a stabili „pacea prin forță” și de a se asigura că „lumea respectă din nou Statele Unite”, reluând retorica obișnuită a lui Donald Trump privind relațiile internaționale, scrie Agerpres.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, el a mobilizat armata pentru a proiecta o imagine spectaculoasă a puterii, de la o rară paradă militară de ziua sa și desfășurarea Gărzii Naționale în orașele conduse de adversarii săi, până la un atac excepțional împotriva unei nave în Caraibe, ca parte a luptei declarate împotriva traficului de droguri.

Oponenții democrați denunță în mod regulat această utilizare a armatei, pe care o asociază cu ceea ce consideră a fi o derivă autoritară a puterii sub președintele Trump.

***