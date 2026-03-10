Donald Trump: Războiul din Iran se va încheia în curând. Nu voi permite unui regim terorist să țină lumea ostatică și să încerce să oprească aprovizionarea cu petrol

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că războiul din Iran se va încheia „în curând”, ceea ce a dus la scăderea rapidă a prețului petrolului spre pragul de 90 de dolari barilul.

„Asta se va încheia în curând”, a afirmat președintele american într-o conferință de presă la complexul său de golf din Doral (statul Florida). „Nu voi permite unui regim terorist să țină lumea ostatică și să încerce să oprească aprovizionarea cu petrol a lumii. Iar dacă Iranul face ceva în această direcție, va fi lovit mult, mult mai puternic”, a avertizat Trump, în prima sa conferință de presă de la începutul conflictului.

„Am făcut o mică excursie pentru că am simțit că trebuie să scăpăm de niște oameni. Și cred că veți vedea că aceasta va fi o excursie scurtă durată”, a declarat el, potrivit Agerpres.

„Cred că războiul s-a terminat, practic”, a mai spus Donald Trump într-un interviu telefonic cu o jurnalistă de la CBS News. El a asigurat că acum conflictul este mult devansat față de calendarul de patru până la cinci săptămâni pe care l-a menționat anterior.

Președintele american a insistat, de asemenea, că Statele Unite „nu se vor opri până când inamicul nu va fi învins total și definitiv’”.

„Am câștigat deja pe multe fronturi, dar încă nu am câștigat suficient. Avansăm mai hotărâți ca niciodată până la victoria supremă. Am lovit peste 5.000 de ținte până în prezent, unele foarte importante, și am lăsat deoparte țintele cele mai importante în cazul în care vom avea nevoie de ele mai târziu”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

La CBS, Donald Trump a mai spus că „ia în considerare preluarea controlului” asupra strâmtorii Ormuz, pasaj strategic pentru comerțul mondial și petrol, unde traficul este practic blocat din cauza conflictului.

Președintele american a menținut, în schimb, ambiguitatea cu privire la adevăratele obiective ale Statelor Unite în această ofensivă condusă în comun cu Israelul. El a vorbit despre neutralizarea programului nuclear al Iranului și a capacităților de rachete balistice ale Republicii Islamice, dar s-a referit și la ambiții mai largi de răsturnare a regimului de la Teheran.

