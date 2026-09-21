Donald Trump, program încărcat la ONU: întâlniri cu Zelenski și liderii din Golf – Joi îl primește pe Xi Jinping la Washington. Agenda întâlnirilor

Președintele american Donald Trump va avea un program diplomatic încărcat în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde are programate întâlniri bilaterale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, noul premier britanic Andy Burnham, premierul japonez Sanae Takaichi și lideri ai statelor arabe din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC), în contextul războiului cu Iranul.

Trump ar urma să aibă și o scurtă întâlnire cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez.

Întâlnirea cu Zelenski este programată pentru marți și vine în contextul eforturilor Casei Albe de a obține un acord de dezescaladare între Rusia și Ucraina și reluarea negocierilor.

Administrația Trump încearcă să medieze un acord de dezescaladare

Zelenski a declarat după o discuție telefonică avută duminică cu Trump că există „un impuls diplomatic” și că Ucraina este pregătită să facă „pași cu adevărat serioși” în direcția unui acord.

”Tocmai am vorbit cu președintele Trump. A fost o conversație importantă și am discutat multe lucruri. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe. Există un impuls diplomatic. I-am mulțumit președintelui pentru vizita lui Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev. Am discutat în detaliu principalele aspecte, iar ei au văzut direct situația din Ucraina. Procesul de pace este prioritatea noastră numărul unu. Există idei privind pași de dezescaladare și abordarea unor probleme fundamentale de securitate – securitatea energetică, securitatea alimentară și protejarea vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat serioși. I-am mulțumit președintelui american pentru promulgarea legii Lindsey Graham. Cu toții suntem de acord – trebuie să fie pace. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina! Mulțumesc tuturor celor care ne ajută!”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

Întâlnirea are loc în contextul în care Casa Albă încearcă să medieze un acord între Rusia și Ucraina privind adoptarea unor măsuri reciproce de dezescaladare și reluarea negocierilor, într-un context în care luptele dintre cele două părți, inclusiv atacurile cu rază lungă, s-au intensificat în ultimele zile.

Principalul negociator al lui Zelenski și șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat pentru Axios că a lucrat în ultimele zile cu emisarii Casei Albe pentru organizarea întâlnirii, care este așteptată să aibă loc marți.

De notat și că reuniunea va avea loc la câteva zile după ce Trump a promulgat o lege privind sancțiunile împotriva Rusiei și a aprobat cel mai mare acord de armament dintre SUA și Ucraina de la preluarea mandatului, două măsuri pe care Kievul le solicita de luni de zile.

Reuniune cu liderii din Golf și prima întâlnire cu Andy Burnham, noul premier britanic

Tot marți, Trump urmează să se întâlnească cu liderii celor șase state din Consiliul de Cooperare al Golfului – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman –, discuțiile urmând să se concentreze pe războiul cu Iranul și pe strategia SUA pentru regiune.

Reuniunea are loc într-un moment în care Washingtonul analizează următorii pași de urmat în conflict și menține un nivel ridicat al prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

Programul de la New York include și prima întâlnire față în față dintre Trump și premierul britanic Andy Burnham, precum și discuții cu premierul japonez Sanae Takaichi.

În cazul Delcy Rodríguez, Casa Albă a indicat că va fi vorba despre un „pull-aside”, adică o discuție informală, nu despre o bilaterală în format complet.

Summit cu Xi Jingping

După programul de la ONU, atenția se va muta joi la Washington, unde Trump îl va primi pe președintele chinez Xi Jinping. Xi efectuează o vizită de stat în SUA în perioada 23-25 septembrie, iar summitul bilateral este programat pentru 24 septembrie.

Pe agendă sunt comerțul și tarifele, accesul la minerale critice, un acord în privința inteligenței artificiale, Taiwanul și principalele dosare geopolitice, inclusiv războiul cu Iranul.

Întâlnirea Trump-Xi vine după negocierile purtate la New York între secretarul Trezoreriei Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng, care au discutat inclusiv un posibil mecanism bilateral de notificare și gestionare a incidentelor legate de inteligența artificială și eventuale reduceri de tarife pentru produse considerate non-strategice, cum ar fi LNG-ul american.

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