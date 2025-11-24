Donald Trump, prima reacție după negocierile de la Geneva pentru pace în Ucraina: „S-ar putea să se întâmple ceva bun”

Președintele SUA Donald Trump a avut, luni, o primă reacție după negocierile americano-ucrainene pentru pace de la Geneva, desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute.

„Este cu adevărat posibil să se înregistreze progrese importante în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA!”, a scris Trump, pe Truth Social.

Negocierile de la Geneva – care s-au încheiat duminică seara – au avut loc în baza proiectului planului în 28 de puncte al preşedintlui american Donald Trump vizând să pună capăt conflictului provocat de apropae patru ani de invazie rusă, declanşată la 24 februarie 2022.

„Negocierile au fost constructive, concentrate asupra obiectivului şi respectuoase, insitând asupra angajamentului comun de a ajunge la o pace dreaptă şi durabilă”, a anunţat Casa Albă, într-un comunicat comun cu delegaţia ucraineană prezentă la Geneva. Cele două părţi „au reafirmat că orice viitor acord va trebui să respecte deplin suveranitatea Ucrainei”, potrivit acestui comunicat scurt, în care se precizează că, în urma negocierilor lor diplomatice, Statele Unite şi Ucraina au „redactat o nouă versiune, modificată, a unui cadru de pace”.

„Am făcut progrese uriaşe”, a spus secretarul de Stat american, Marco Rubio, apreciind că „punctele care rămân în suspans nu sunt insurmontabile” şi lăsând uşa deschisă unui termen dincolo de cel de sărbătoarea de Thanksgiving, de pe 27 noiembrie.

Versiunea iniţială a documentului a fost respinsă de către Kiev şi aliaţii săi europeni – Franţa, Regatul Unit, Germania şi Italia.

O reuniune a liderilor unor state membre UE este prevăzută luni – în marja unui summit cu omologii lor africani, în Angola -, iar preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat o reuniune – marţi – prin videoconferinţă a statelor care susţin Ucraina.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan – care joacă un rol de mediator între Kiev şi Moscova – a anunţat că urmează să dicute luni, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Kremlinul a transmis, luni, că încă nu a fost informat despre modificările aduse de ucraineni și europeni la planul de pace inițial pe care SUA l-au transmis Rusiei săptămâna trecută.

„Nu am văzut niciun plan. Deocamdată nu am primit nimic oficial”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, în cadrul conferinței de presă zilnice. Moscova a urmărit cu atenție consultările dintre Ucraina și Statele Unite, care au avut loc duminică la Geneva, dar nu are cunoștință de modificările aduse planului în 28 de puncte, a afirmat Peskov. „Să așteptăm. Se pare că dialogul continuă și vor urma alte contacte”, a adăugat el, remarcând că Moscova se bazează exclusiv pe informațiile primite prin canale oficiale și nu pe cele apărute în media, a căror veridicitate nu o cunoaște.

