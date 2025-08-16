Donald Trump, pe Truth Social: Cea mai bună cale de a pune capăt războiului este un „acord de pace”, nu un armistițiu

Președintele american Donald Trump afirmă că un „acord de pace” este cea mai bună cale de a pune capăt războiului din Ucraina, mai degrabă decât un armistițiu, lucru pe care Ucraina și aliații săi l-au susținut până acum, transmite CNN.

Anterior, el le spusese jurnaliștilor că nu ar fi mulțumit dacă Putin nu ar accepta un armistițiu la summitul din Alaska.

După discuțiile cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și consultările ulterioare cu liderii ucraineni și europeni, Trump a scris astăzi pe Truth Social: „Toți au ajuns la concluzia că cea mai bună cale de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este un Acord de Pace direct, care ar încheia războiul, și nu doar un Acord de Încetare a Focului, care adesea nu rezistă.”

Președintele Donald Trump a confirmat, de asemenea, că se va întâlni luni după-amiază, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, lăsând să se înțeleagă chiar și o posibilă întâlnire ulterioară cu președintele Putin.

„Președintele Zelenski va veni la Washington, la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin”, a scris Trump.

Pe lângă faptul că a lăudat o „zi grozavă și foarte reușită în Alaska”, Trump a confirmat și apelul său telefonic târziu în noapte cu Zelenski și cu diverși lideri europeni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Într-un interviu ulterior pentru Fox News, Trump a evocat perspectiva unei întâlniri în trei, cu Putin și Zelenski. Un consilier de rang înalt de la Kremlin a părut ulterior să respingă această idee.

