cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

16 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Donald Trump, pe Truth Social: Cea mai bună cale de a pune capăt războiului este un „acord de pace”, nu un armistițiu

Rss
De Razvan Diaconu

16 august, 2025

Președintele american Donald Trump afirmă că un „acord de pace” este cea mai bună cale de a pune capăt războiului din Ucraina, mai degrabă decât un armistițiu, lucru pe care Ucraina și aliații săi l-au susținut până acum, transmite CNN.

Anterior, el le spusese jurnaliștilor că nu ar fi mulțumit dacă Putin nu ar accepta un armistițiu la summitul din Alaska.

După discuțiile cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și consultările ulterioare cu liderii ucraineni și europeni, Trump a scris astăzi pe Truth Social: „Toți au ajuns la concluzia că cea mai bună cale de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este un Acord de Pace direct, care ar încheia războiul, și nu doar un Acord de Încetare a Focului, care adesea nu rezistă.”


Președintele Donald Trump a confirmat, de asemenea, că se va întâlni luni după-amiază, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, lăsând să se înțeleagă chiar și o posibilă întâlnire ulterioară cu președintele Putin.

„Președintele Zelenski va veni la Washington, la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin”, a scris Trump.

Pe lângă faptul că a lăudat o „zi grozavă și foarte reușită în Alaska”, Trump a confirmat și apelul său telefonic târziu în noapte cu Zelenski și cu diverși lideri europeni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Într-un interviu ulterior pentru Fox News, Trump a evocat perspectiva unei întâlniri în trei, cu Putin și Zelenski. Un consilier de rang înalt de la Kremlin a părut ulterior să respingă această idee.

(Citește și: ”Surse: Donald Trump le-ar fi spus liderilor NATO că o înțelegere rapidă cu Rusia este mai bună decât o încetare a focului”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

LIVE / Summit-ul Trump-Putin – încep să apară informațiile. Ce ar putea urma?

 

Summitul Trump-Putin din Alaska – 3 ore de discuții fără niciun anunț concret – mult mai scurt decât fusese programat: au lipsit discuțiile în format extins și prânzul de lucru. Cei doi lideri, evazivi în timpul conferinței de presă

 

Prima reacție oficială de la București după summitul Trump-Putin: România este parte activă a acestui efort comun pentru pace/ Stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți