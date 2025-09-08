Donald Trump: „O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”

SUA apreciază parteneriatul cu Chișinăul, iar „o Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”, a declarat președintele american, Donald Trump, cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski (foto dreapta).

Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare în plină campanie electorală pentru alegerile din 28 septembrie, când moldovenii sunt chemați la urne pentru a-și alege parlamentarii.

„Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Kulminski la Washington și a reafirmat faptul că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova. El a subliniat angajamentul Administrației sale de a obține o pace durabilă în regiune, menționând că oprirea războiului (din Ucraina, n.r.) rămâne pe agendă”, a transmis, pe Facebook, Ministerul de Externe de la Chișinău.

„Președintele a subliniat, totodată, că o Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”, a adăugat Ministerul.

În mesajul scris transmis după ceremonia de depunere a scrisorilor de acreditare, președintele Trump a evidențiat soliditatea relației bilaterale de 34 de ani dintre Republica Moldova și Statele Unite, fundamentată pe comerț, investiții, securitate și schimburi culturale.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a subliniat disponibilitatea Statelor Unite de a colabora cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor comune privind securitatea frontierelor, prosperitatea ambelor națiuni și descurajarea organizațiilor criminale transnaționale care afectează țara.

Președintele american a remarcat, pe de altă parte, oportunitățile de cooperare odată cu avansarea independenței energetice a Republicii Moldova și a reafirmat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea relațiilor comerciale reciproc avantajoase.

Recent, doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, cerându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova.

„Deși trebuie să fim imparțiali în ceea ce privește rezultatele alegerilor din Moldova, nu putem rămâne indiferenți față de eforturile puterilor străine de a influența partidele sau candidații”, au scris senatorii în scrisoarea adresată Alphabet. „În cazul în care această interferență încearcă să utilizeze platforme cu sediul în SUA, trebuie să adoptăm o abordare proactivă”, adaugă membrii Congresului american.

„Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu poate continua să utilizeze platformele dvs. pentru a răspândi propagandă”, au insistat cei doi senatori, în scrisoarea adresată Meta.

