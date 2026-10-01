Donald Trump nu exclude să interzică exporturile de motorină, dar analizează efectele asupra pieței americane

O eventuală interdicție a exporturilor americane de motorină ar putea avea „un impact negativ asupra benzinei”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, miercuri seara, deși nu a exclus o astfel de măsură din partea administrației.

Președintele le-a spus jurnaliștilor din Biroul Oval că el și administrația continuă să discute zilnic despre avantajele și dezavantajele unei interdicții privind exportul de motorină, „dar pur și simplu pare că aceasta ar avea un impact negativ asupra benzinei”.

La începutul acestei săptămâni, analiștii Goldman Sachs au avertizat, de asemenea, că o interdicție a SUA privind exportul de motorină ar duce la creșterea prețurilor interne la benzină, întrucât rafinăriile ar putea fi nevoite să reducă volumele de prelucrare.

Miercuri, președintele Trump părea mai puțin înclinat să interzică exporturile de motorină decât în ​​urmă cu câteva zile, însă nu a exclus încă ideea apărută luna trecută, când prețurile cu amănuntul la motorină în Statele Unite au atins o medie națională de 6 dolari pe galon – o premieră absolută – ajungând ulterior la 6,50 dolari pe galon.

Ca urmare a creșterii bruște a prețurilor țițeiului și a agravării deficitului global de combustibili, prețurile benzinei în SUA se află, de asemenea, la un nivel record pentru această perioadă a anului, chiar dacă cererea este în scădere după încheierea sezonului de vârf al vacanțelor. Cu o medie națională de 4,43 dolari pe galon, prețul benzinei este mai mare decât cel de 4,08 dolari înregistrat în urmă cu o lună și mult peste nivelul de 3,15 dolari pe galon din aceeași zi a anului 2025.

Prețurile motorinei au atins niveluri record în multe țări pe fondul limitărilor de producție a rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Rusia – probleme pe care rafinăriile din alte regiuni nu le pot compensa, chiar și atunci când funcționează la capacitate maximă, așa cum se întâmplă în Statele Unite.

Capacitatea de rafinare din Orientul Mijlociu este redusă din cauza atacurilor iraniene asupra rafinăriilor și a tranzitului limitat de combustibil prin Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, există o scădere drastică a producției de combustibili în Rusia, ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Rusia tocmai a prelungit interdicția privind exporturile de motorină până la 31 octombrie.

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