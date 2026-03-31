Donald Trump, mesaj dur pentru țările care nu sprijină Washingtonul în conflictul cu Iranul: „Va trebui să începeți să învățați să luptați singure, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute”

Președintele american Donald Trump le-a transmis, marți, un mesaj dur țărilor care nu au sprijinit la atacurile americano-israeliene asupra Iranului, îndemnându-le să-şi ia singure petrolul de care au nevoie din Strâmtoarea Ormuz.

Declarația sa vine după ce Franța a refuzat să fie survolată de avioanele care transportau provizii militare către Israel, iar Italia nu a fost de acord să pună la dispoziția SUA baza militară de la Sigonella, de pe insula Sicilia.

Donald Trump a scris, pe rețeaua Truth Social, că are o sugestie pentru „toate țările care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului”.

„Numărul 1, cumpărați (petrol, n.r.) din SUA, avem din abundență. Și Numărul 2, faceți-vă curaj, mergeți la Strâmtoare și pur și simplu preluați controlul asupra ei. Va trebui să începeți să învățați să luptați singure, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea s-a terminat. Duceți-vă și luați-vă singure petrolul!”, a transmis Donald Trump.

Tot pe Truth Social, el a avut un mesaj special pentru Franța: „Franța nu a permis avioanelor cu destinația Israel, încărcate cu echipament militar, să survoleze teritoriul francez. Franța s-a comportat FOARTE NEFAVORABIL față de «Măcelarul Iranului». SUA NU VOR UITA!”.

Șeful Pentagonului spune că urmează „zile decisive”

Următoarele zile ale războiului dus de SUA și Israel contra Iranului vor fi decisive, a afirmat marți șeful Departamentului Apărării american, Pete Hegseth, care nu a exclus posibilitatea de a desfășura trupe terestre.

„Următoarele zile vor fi decisive. Iranul știe asta și militar nu poate face aproape nimic contra acestui lucru. Nu excludem nicio opțiune. Nu poți desfășura și câștiga un război dacă le spui adversarilor ceea ce ești sau nu ești pregătit să faci, inclusiv desfășurarea de trupe la sol”, a subliniat Pete Hegseth.

Pe de altă parte, el a spus că Washingtonul este conștient de ceea ce fac Rusia și China pentru a ajuta Iranul și combate aceste eforturi acolo unde necesar. „În ceea ce privește Rusia și China, știm exact ce fac sau ce nu fac ele”, a afirmat Hegseth. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase că Rusia livrează drone Iranului.

La rândul său, șeful Statului Major Interarme american, generalul Dan Caine, a declarat că SUA au lovit „peste 11.000 de ținte” în cursul ultimelor 30 de zile. El a precizat că armata americană continuă să lovească obiective esențiale din Iran și că a distrus 150 de nave iraniene.

