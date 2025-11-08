Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orban: „Îmi plac românii. Relația cu România este foarte bună”. Declarațiile au venit după o întrebare privind retragerea unor trupe americane din țara noastră. Pete Hegseth: „Vor rămâne în România, dar se schimbă modul în care le rotim”

Președintele american Donald Trump şi secretarul Apărării Pete Hegseth au dat mai multe detalii, vineri, despre decizia SUA de a retrage o parte dintre militarii din România. Dialogul celor doi oficiali americani cu presa a avut loc în timpul întâlnirii cu premierul ungar, Viktor Orban, primit la Casa Albă.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat de un jurnalist de ce Pentagonul îşi reduce trupele în România la doar câteva săptămâni după ce chiar el a dat asigurări că Statele Unite nu vor retrage militari din Europa.

Jurnalist: Pentagonul a anunțat că a decis retragerea unui număr semnificativ de trupe din România. V-ați schimbat poziția sau Pentagonul a ignorat asigurările dumneavoastră?

Donald Trump: Nu, ei (cei de la Pentagon, n.r.) nu ignoră nimic din ce spun. Facem schimbări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim oamenii. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, poate vrei să adaugi ceva în legătură cu asta?

Pete Hegseth: Desigur. Nu, nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea noastră asupra Europei. Trupele vor rămâne în România, dar se schimbă modul în care le rotim și numărul celor rotiți.

Donald Trump: Relația cu România este foarte bună, nu-i așa?

Pete Hegseth: E foarte bună. Și am coordonat totul cu secretarul general Rutte (Mark Rutte, secretarul general al NATO, n.r.), cu EUCOM (United States European Command, n.r.), cu aliații noștri. Toată lumea a fost notificată din timp.

Donald Trump: Relația cu România este foarte bună. Relația cu Europa este foarte bună.

O decizie contestată în Congres

Săptămâna trecută, Statele Unite au anunţat reducerea trupelor cu o brigadă de infanterie de 800 de oameni, o decizie care afectează România, Slovacia, Ungaria şi Bulgaria şi că în România, urmează să rămână desfăşuraţi 1.000 de militari americani.

Această decizie a fost respinsă imediat de către senatorul republican din Mississippi Roger Wicker, preşedintele Comisiei Forţelor Armate din Senat, şi de către reprezentantul republican din Alabama Mike Rogers, preşedintele Comsiei Forţelor Armate din Camera Reprezentanţilor şi de către alţi aleşi, care susţin că această decizie nu a fost coordonată cu Congresul şi NATO.

De asemenea, republicanii şi democraţii din Congresul SUA au făcut o rară alianţă pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând – printr-un demers oficial – că această mişcare ar putea transmite un mesaj de retragere în faţa Moscovei. Reacţia este oficializată într-o scrisoare adresată secretarului apărării Pete Hegseth, emisă joi, şi iniţiată de Bill Keating, democrat, membru al Subcomisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor, Brian Fitzpatrick, republican, copreşedinte al grupului pentru relaţiile cu Ucraina, Tom Suozzi (democrat) şi Michael Turner (republican), ultimii doi copreşedinţi ai grupului din Congresul SUA pentru relaţiile cu România.

Alţi şaisprezece congremeni, din ambele partide, au semnat scrisoarea, subliniind profunda îngrijorare din ambele tabere politice cu privire la decizia administraţiei de a reduce prezenţa militară americană pe flancul estic al NATO.

Ce a spus Mark Rutte la București

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat această decizie miercuri, la Bucureşti, afirmînd că se fac mişcări de trupe „tot timpul” şi că NATO „se poate desfăşura colectiv, inclusiv în România”.

„Şi atunci când este nevoie, putem să acordăm suport suplimentar, dacă e nevoie, dacă, apărarea noastră necesită acest lucru, inclusiv în România. Noi instruim aici pentru a perfecţiona peste 5.000 de militari, pentru ca atunci când este absolut necesar, când România are nevoie, să aducem aceste trupe terestre până la nivelul de a putea apăra România”, a spus secretarul general al NATO, în declaraţiile comune cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

„Noi trebuie să fim siguri că apărăm fiecare centimetru al teritoriului aliaţilor. Dacă această ţară va fi atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România. Aşa funcţionează NATO. Şi aceasta ne face de neînvins. Şi cred că nimeni nu va încerca” un atac, a adăugat secretarul general al Alianței.

