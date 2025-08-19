cursdeguvernare

marți

19 august, 2025

Stiri

Donald Trump, la Fox News: SUA nu vor trimite militari în Ucraina

De Razvan Diaconu

19 august, 2025

Statele Unite nu vor trimite militari în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate, a declarat președintele american Donald Trump marți, la Fox News. „Vă asigur de asta și eu sunt președintele”, a spus el.

În schimb, Trump a dat de înțeles că există lideri europeni care sunt gata să trimită trupe de menținere a păcii. Conflictul din Ucraina este mai aproape de ei pentru că „ne separă un ocean”, a explicat Trump. „Așadar, pentru ei este ceva diferit. Când vine vorba de securitate, sunt dispuși să trimită oameni pe teren”, a adăugat liderul de la Casa Albă. Donald Trump a insistat că Statele Unite sunt dispuse să ajute în anumite aspecte legate de securitate, de exemplu prin sprijin aerian, dar a subliniat că aderarea la NATO nu poate fi principala formă de securitate pe care să se bazeze Ucraina.

Președintele american a avut un mesaj și pentru Putin, căruia i-a transmis că se va confrunta cu o „situație dificilă” dacă nu cooperează pentru a pune capăt conflictului din Ucraina. „Sper că președintele Putin va fi cooperant și, dacă nu va fi, vom avea o situație dificilă. Și sper că Zelenski, președintele Zelenski, va face ceea ce trebuie să facă. Trebuie să dea dovadă de flexibilitate”, a mai spus Donald Trump.


Desfășurarea unei forțe occidentale de menținere a păcii în Ucraina – luată în calcul ca parte a garanțiilor de securitate oferite Kievului de aliații săi europeni – este respinsă sistematic de Moscova. Cea mai recentă reacție pe această temă a venit chiar luni, prin intermediul Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus.

Zaharova s-a arătat extrem de nemulțumită, în special, de declarațiile făcute de oficialii britanici după reuniunea din 17 august a liderilor „Coaliției celor care vor”. „Participanții au reluat o propunere demonstrabil neviabilă de a desfășura contingente militare occidentale în Ucraina în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a focului. Anterior, pe 15 august, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat în mod explicit că Londra este pregătită să echipeze personalul militar pentru a fi dislocat în Ucraina în vederea aplicării acordului de încetare a focului odată ce acesta va intra în vigoare”, a reacționat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

(Citește și: Poziția oficială a Rusiei față de desfășurarea unei forțe occidentale de menținere a păcii în Ucraina)

***


