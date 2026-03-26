Donald Trump: „Iranul are acum șansa să renunțe definitiv la ambițiile nucleare”. Pentagonul analizează ”planul pentru lovitura finală”

Președintele american Donald Trump (foto) a îndemnat, joi, regimul de la Teheran să încheie un acord pentru a pune capăt bombardamentelor americane și israeliene sau să se aștepte la noi atacuri asupra Iranului.

„Iranul are acum șansa să renunțe definitiv la ambițiile sale nucleare și de a se angaja pe o nouă cale”, a declarat Trump, în cadrul unei ședințe a Cabinetului său, desfășurată la Casa Albă. „Vom vedea dacă vor (oficialii iranieni, n.r.) să o facă. Dacă nu, vom fi cel mai mare coșmar al lor. Între timp, vom continua să-i distrugem”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

El a susținut că oficialii de la Teheran își doresc, cu disperare, o înțelegere care să pună capăt conflictului declanșat pe 28 februarie. „Doar ca să lămurim lucrurile, pentru că am urmărit știrile false din Wall Street Journal și toate aceste articole care sunt tipărite, care spun: «Oh, eu vreau să închei un acord» . Ei imploră să încheie un acord. Nu eu. Ei imploră să încheie un acord”, a precizat Donald Trump.

De asemenea, el i-a descris pe oficialii iranieni drept „negociatori excelenți” și a spus că urmărește un acord care să deschidă Strâmtoarea Hormuz și să pună capăt ambițiilor militare ale Teheranului.

Președintele amnerican a făcut aceste declarații după ce un înalt oficial iranian a declarat joi pentru Reuters că propunerea Washingtonului de a pune capăt luptelor care durează de aproape patru săptămâni este „unilaterală și nedreaptă”, dar că eforturile diplomatice continuă.

Planuri pentru „o lovitură finală”

Pentagonul analizează patru opțiuni militare pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include utilizarea forțelor terestre și o campanie masivă de bombardamente, scrie Axios.

Opțiunile analizate:

Invadarea, principalul nod de export al petrolului iranian.

Invadarea insulei Larak, care îi permite Iranului să-și consolideze controlul asupra Strâmtorii Hormuz. Acest avanpost strategic găzduiește buncăre iraniene, ambarcațiuni de atac capabile să distrugă nave de marfă și radare care monitorizează mișcările din strâmtoare.

Capturarea insulei strategice Abu Musa și a două insule mai mici, situate lângă intrarea vestică a strâmtorii și controlate de Iran, dar revendicate și de Emiratele Arabe Unite.

Blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian în partea estică a Strâmtorii Hormuz.

Armata americană a elaborat, de asemenea, planuri pentru operațiuni terestre în adâncul teritoriului iranian, cu scopul de a pune mâna pe uraniul puternic îmbogățit îngropat în incinta instalațiilor nucleare.

În loc să desfășoare o operațiune atât de complicată și riscantă, Statele Unite ar putea, în schimb, să lanseze lovituri aeriene la scară largă asupra instalațiilor , pentru a încerca să împiedice Iranul să aibă vreodată acces la materialul nuclear.

