luni

8 septembrie, 2025

Stiri

Donald Trump, întrebat dacă este gata să impună Rusiei noi sancțiuni: „Da, sunt!”

De Iulian Soare

8 septembrie, 2025

Președintele american Donald Trump a sugerat că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns: „Da, sunt!”.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Moscova cu noi sancțiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor, reamintește Agerpres. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.


În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone și 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forțelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puțin cinci morți și lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

Duminică dimineață, ministrul american al finanțelor Scott Bessent a asigurat că SUA sunt „pregătite să sporească presiunea” asupra Rusiei, cerând europenilor să facă la fel. „Dacă SUA și UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancțiuni, asupra taxelor vamale împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și aceasta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a insistat Scott Bessent.

Donald Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva țărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanțarea efortului de război al acesteia și a lovit deja India cu suprataxe vamale importante din acest motiv.

Donald Trump este „foarte nemulțumit” că multe țări din UE achiziționează petrol rusesc, afirmase de altfel președintele ucrainean Volodimir Zelenski joi.

(Citește și WSJ: Pariul lui Putin – armata Ucrainei să cedeze înaintea economiei Rusiei. Cum poate fi împiedicat să câștige)

***


