Donald Trump, interviu în Politico: Europa – un grup de națiuni „în declin”, conduse de lideri „slabi”

Președintele american Donald Trump critică Europa, într-un interviu pentru Politico, numind-o un grup de națiuni „în declin”, conduse de lideri „slabi”.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin la câteva după publicarea noii Strategii de Securitate Națională a SUA, în care Administrația Trump apreciază că declinul economic al Europei „este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației”.

Atacul frontal al președintelui SUA la adresa liderilor politici europeni reprezintă cea mai virulentă denunțare a democrațiilor occidentale, adaugă Politico, atrâgând atenția asupra unei „rupturi decisive” cu țări precum Germanie și Franța.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii politici europeni. „Dar cred, de asemenea, că vor să fie atât de politically correct. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă”, a adăugat el.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de precar în negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina, liderii europeni temându-se că liderul de la Casa Albă ar putea abandona Ucraina și pe aliații săi continentali în fața agresiunii ruse. În interviu, Trump nu a oferit nicio asigurare europenilor și a declarat că Rusia se află, în mod evident, într-o poziție mai puternică decât Ucraina.

Președintele american a declarat că nu acordă prea multă importanță rolului liderilor europeni în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina: „Ei vorbesc, dar nu fac nimic, iar războiul continuă să se desfășoare”.

Într-o nouă provocare adresată lui Volodimir Zelenski, care pare slăbit politic în Ucraina din cauza unui scandal de corupție, Donald Trump și-a reînnoit apelul către regimul de la Kiev de a organiza noi alegeri.

Reacții europene la Strategia de Securitate Națională: obsesia declinului european este o „fantezie MAGA”

În ultimele zile, capitalele europene au fost cuprinse de consternare la publicarea noii Strategii de Securitate Națională, un manifest extrem de provocator care plasează administrația Trump în opoziție cu establishmentul politic european dominant și promite să „cultive rezistența” față de status quo-ul european în materie de imigrație și alte chestiuni politice volatile.

În interviul pentru Politico, Trump a amplificat această viziune asupra lumii, descriind orașe precum Londra și Paris ca fiind copleșite de povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare a politicii de frontieră, a spus Trump, unele state europene „nu vor mai fi viabile”.

Statele Unite nu ar trebui „să amenințe că vor interveni în viața democratică” a aliaților săi europeni, a declarat președintele Consiliului European, António Costa.

Liderul PPE Manfred Weber a apreciat că „Statele Unite renunță la rolul lor de lider al lumii libere” și a acuzat Washingtonul că a devenit un „negociator egoist” sub președinția lui Donald Trump. Singura cale de urmat, a spus Weber, este ca Europa să integreze „politica externă, politica de apărare și politica energetică”, astfel încât deciziile să fie luate la nivel european.

Obsesia declinului european este o „fantezie MAGA”, potrivit președintelui grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), Iraxte García,. În loc să submineze suveranitatea, UE o consolidează „asigurând creșterea, stabilitatea și pacea”, a afirmat García.

Autorii Strategiei de Securitate Națională a SUA încearcă să „denatureze peisajul nostru politic și să le dea putere celor care subminează și fracturează unitatea europeană”, a acuzat șefa grupului liberal Renew Europe, Valérie Hayer.

La rândul său, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a afirmat că UE nu ar trebui să-și ceară scuze pentru „capacitatea sa de a legifera pentru sine”.

