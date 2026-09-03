Donald Trump condiționează o întâlnire cu Vladimir Putin de posibilitatea încheierii unui acord de pace în Ucraina – Rubio confirmă că SUA și Ucraina negociază în continuare licența pentru producerea rachetelor Patriot

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin atunci când războiul din Ucraina va fi aproape de final și când va exista posibilitatea încheierii unui acord de pace. Trump a spus că ar putea organiza întâlnirea imediat dacă ar dori acest lucru, dar consideră că un summit are mai mult sens atunci când cele două părți sunt pregătite să ajungă la un acord.

“Vreau să o fac atunci când războiul dintre Rusia și Ucraina se încheie”, le-a spus, miercuri seară, președintele Trump reporterilor de la Casa Albă. Președintele american a adăugat că SUA își doresc relații bune cu Rusia și Ucraina și a susținut că astfel de relații ar fi benefice și pentru mediul de afaceri.

“Vrem să avem relații bune cu Rusia, Ucraina, cu toată lumea”, a transmis Trump.

Rusia a refuzat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski

Președintele american le-a cerut liderilor Rusiei și Ucrainei să oprească luptele.

“Ar trebui să oprească acel război stupid”, a spus Trump, care a mai afirmat că relația tensionată dintre liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept un obstacol important pentru pace.

Declarațiile lui Trump vin după ce presa americană a scris că directorul CIA, John Ratcliffe, a propus o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Propunerea ar fi fost făcută în timpul unei vizite neanunțate a lui Ratcliffe la Moscova și ar fi avut ca obiectiv încheierea războiului.

Kremlinul a transmis că o astfel de întâlnire ar putea avea loc doar pentru “formalizarea acordurilor”. Cu alte cuvinte, Rusia ar accepta un summit trilateral doar dacă există deja înțelegeri care trebuie oficializate.

Anterior, Zelenski a declarat că informațiile serviciilor de informații ucrainene și ale partenerilor săi indică faptul că Putin nu dorește să oprească războiul, Rusia pregătind o nouă mobilizare a 600.000 soldați.

Rubio confirmă că SUA și Ucraina negociază în continuare licența pentru producerea rachetelor Patriot pe teritoriul ucrainean

În același timp, agențiile internaționale de presă îl citează pe secretarul de stat american Marco Rubio, care a confirmat că Washingtonul și Kievul negociază în continuare acordarea unei licențe care ar permite Ucrainei să producă rachete interceptoare pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot.

„Acest lucru este negociat chiar în timp ce vorbim”, a declarat Marco Rubio, miercuri seară, în cadrul emisiunii The Brian Kilmeade Show, întrebat dacă se opune acordării unor licențe care să-i permită Ucrainei să-și producă propriile rachete Patriot.

Rubio a avertizat însă că această soluție nu ar putea acoperi nevoile urgente ale Kievului.

„Dar aceasta nu este o soluție imediată”, a subliniat Rubio, explicând că intensificarea producției și construirea fabricilor necesare pentru asemenea arme sofisticate ar dura mai mulți ani.

Declarațiile sale vin în contextul în care Ucraina încearcă să obțină mai multe rachete interceptoare pentru sistemele Patriot înaintea unei noi ierni ce anunță noi atacuri puternice ale Rusiei cu rachete și drone.

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