Donald Trump îl va găzdui pe Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă pe 25 septembrie. Acorduri comerciale și militare, pe agenda discuțiilor

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că îl va găzdui pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Albă pe 25 septembrie și că se așteaptă să încheie acorduri comerciale și militare, potrivit Reuters.

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale și militare cu președintele, inclusiv achiziția la scară largă a aeronavelor Boeing, un acord major pentru F-16 și continuarea discuțiilor privind F-35, pe care ne așteptăm să le încheiem pozitiv”, a scris el pe Truth Social.

Erdogan a vizitat ultima dată Casa Albă în 2019, în primul mandat al lui Trump, iar relația lor a avut suișuri și coborâșuri. În timp ce au avut legături personale apropiate între 2017-2021, perioada a fost marcată și de tensiuni bilaterale, din cauza disputelor legate de legăturile Washingtonului cu luptătorii kurzi din Siria și de relațiile Ankarei cu Moscova.

Turcia a stârnit nemulțumirea administrației Trump în 2019 prin achiziția sistemelor rusești de apărare S-400. Ca răspuns, Washingtonul a anulat o vânzare planificată de avioane F-35 către Turcia și a exclus-o dintr-un program comun de producție pentru aceste aeronave. Ulterior, Turcia a convenit asupra unui acord de achiziție a avioanelor F-16.

„Președintele Erdogan și cu mine am avut întotdeauna o relație foarte bună. Aștept cu nerăbdare să-l văd pe 25!” a scris Trump vineri.

