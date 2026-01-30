Donald Trump îl propune pe Kevin Warsh la șefia Rezervei Federale – Cine e profesorul de economie care rea să reformeze Fed

Preşedintele american Donald Trump l-a desemnat, vineri, pe un fost guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh (foto), pentru a conduce banca centrală a SUA atunci când mandatul lui Jerome Powell se va încheia în luna mai. Propunerea trebuie confirmată de Senatul american.

Prețurile aurului și argintului au scăzut brusc vineri, după ce numirea lui Kevin Warsh a părut să calmeze îngrijorările privind independența băncii centrale, potrivit CNBC.

„Îl cunosc pe Kevin de mult timp şi nu am nicio îndoială că va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari preşedinţi ai Fed, poate chiar cel mai bun. Mai presus de toate, el este persoana potrivită pentru acest post şi nu vă va dezamăgi niciodată”, a declarat Trump, anunţând ultima sa mişcare de a-şi pune amprenta asupra Fed, pe care o critică în mod constant întrucât nu cedează cererilor sale de scădere a ratei dobânzilor.

Numirea lui Kevin Warsh încheie un proces de câteva luni care a semănat adesea cu o audiţie publică, întrucât Warsh, consilierul economic al Casei Albe Kevin Hassett şi alţi candidaţi de top au apărut regulat la televizor pentru a-şi promova calificările şi a-şi prezenta opiniile despre economie şi politica Fed, scrie Reuters.

În august, Trump l-a numit pe consilierul Casei Albe Stephen Miran la Fed, unde a devenit unul dintre principalii susţinători ai reducerilor agresive ale dobânzilor pe care Trump le dorea de mult timp.

Trump a încercat, de asemenea, să o forţeze pe guvernatoarea Fed Lisa Cook să demisioneze, într-o bătălie care se află acum în faţa Curţii Supreme şi care, dacă va avea succes, va marca prima dată când un preşedinte a demis un responsabil de politică monetară al Fed.

Kevin Warsh – Profesorul de economie care vrea să reformeze Fed

Deşi Warsh nu este un insider al Casei Albe, el a fost un confident al preşedintelui şi un oaspete la reşedinţa acestuia din Florida şi pare pregătit să promoveze multe dintre priorităţile lui Trump în calitate de preşedinte din „umbră” al Fed până la sfârşitul mandatului lui Powell, la jumătatea lunii mai.

Avocat şi distins profesor invitat de economie la Hoover Institution din cadrul Universităţii Stanford, Warsh a declarat că preşedintele are dreptate să preseze banca centrală să reducă drastic ratele dobânzilor şi a criticat Fed pentru că a subestimat potenţialul de combatere a inflaţiei pe care îl are creşterea productivităţii stimulate de inteligenţa artificială.

El a solicitat, de asemenea, o reformă amplă a băncii centrale, care ar reduce bilanţul acesteia şi ar relaxa reglementările bancare.

Warsh, în vârstă de 55 de ani, era aproape să fie numit în funcţie în primul mandat al lui Trump, înainte de a fi înlocuit de Powell, şi de atunci şi-a menţinut o prezenţă publică constantă prin discursuri şi eseuri în care i-a criticat pe Powell şi colegii săi pentru modul în care au gestionat bilanţul Fed, ratele dobânzilor şi alte acţiuni.

Acum va fi responsabil pentru o instituţie despre care a spus că ar trebui să-şi reducă amprenta asupra economiei şi să schimbe modul în care gestionează politica monetară.

Având experienţă pe Wall Street, inclusiv ca partener în biroul care gestionează averea gigantului investiţional Stanley Druckenmiller, şi legături familiale cu Ron Lauder, un important susţinător al lui Trump, Warsh va fi supus unei atenţii intense pentru a-şi dovedi independenţa faţă de preşedinte.

În calitate de guvernator al Fed între 2006 şi 2011, familiaritatea lui Warsh cu directorii şi investitorii de pe Wall Street l-a făcut să fie principalul intermediar între comunitatea financiară şi preşedintele Fed de atunci, Ben Bernanke, în timpul crizei financiare din 2007-2009.

Deşi nu s-a opus achiziţiilor masive de obligaţiuni pe care Bernanke le-a utilizat pentru a scoate economia dintr-o recesiune care s-a dovedit a fi lungă, el era îngrijorat că acestea vor alimenta inflaţia şi, în cele din urmă, a demisionat. Îngrijorările lui Warsh cu privire la inflaţie s-au dovedit a fi nefondate, dar dimensiunea importantă a bilanţului Fed şi rolul pe care îl joacă în gestionarea ratelor dobânzilor au rămas o preocupare.

Acum, el susţine că reducerea bilanţului Fed ar permite „redistribuirea” lichidităţii excedentare de pe pieţele financiare către economia reală, prin scăderea ratei dobânzii de politică monetară a Fed.

