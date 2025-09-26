Donald Trump i-a cerut lui Recep Erdogan să nu mai cumpere petrol rusesc. Reacția Rusiei

Preşedintele american Donald Trump i-a spus joi, la Casa Albă, preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan că SUA ar putea ridica sancţiunile împotriva Turciei şi i-ar putea permite să cumpere avioane F-35, dar i-a cerut să stopeze achiziţiile de petrol rusesc.

În 2020, Statele Unite au impus Turciei sancțiuni, în ciuda faptului că este aliata sa în NATO, după ce această țară a achiziționat sisteme antiaeriene rusești S-400. Washingtonul a blocat atunci achiziția de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susținând că, prin operaționalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obține informații despre capabilitățile avioanelor F-35.

„Aș dori să înceteze cumpărarea de petrol din Rusia”, a spus Trump, în declarațiile date presei alături de Erdogan,înaintea începerii întâlnirii cu acesta.

Importurile de petrol rusesc în Turcia au scăzut, luna aceasta, la cel mai mic nivel din aprilie, potrivit Reuters. Turcia este al doilea importator de țiței rusesc Ural transportat pe mare, după India. Turcia nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, dar respectă legile și restricțiile internaționale.

Cu toate acestea, nu este garantată o schimbare a poziției Turciei, întrucât Erdogan și președintele rus Vladimir Putin au stabilit relații strânse în ultimii ani.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că Turcia este cea care decide cu cine face comerț. „Este un stat suveran care decide singur în ce domenii cooperează cu noi. Și dacă anumite tipuri de comerț cu anumite mărfuri sunt considerate avantajoase pentru partea turcă, atunci partea turcă va continua să le practice”, a spus Peskov.

Donald Trump a cerut marți, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În UE, Ungaria și Slovacia, exact țările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte țări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

