Donald Trump e convins că europenii nu vor opune prea multă rezistență planului său de a obține Groenlanda – Emmanuel Macron i-a propus o întâlnire joi, la Paris, cu oficialii danezi

Președintele american Donald Trump a afirmat, luni, că liderii europeni nu vor opune prea multă rezistență planului său de a obține Groenlanda.

„Nu cred că vor opune prea multă rezistență. Trebuie să o avem (Groenlanda, n.r.)”, a declarat el în Florida unui reporter care l-a întrebat ce intenționează să le spună europenilor care se opun planurilor sale.

El a precizat totodată că Statele Unite vor discuta despre achiziționarea Groenlandei la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, deoarece Danemarca nu poate proteja acest teritoriu.

„Trebuie să o avem. Ei trebuie să facă asta. Ei nu o pot proteja. Danemarca, sunt oameni minunați. Îi cunosc pe lideri, sunt oameni foarte buni, dar ei nici măcar nu merg acolo”, le-a mai spus Trump jurnaliștilor, potrivit Agerpres.

Separat, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a scris că a avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, pe tema Groenlandei.

„Așa cum le-am spus tuturor, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere. În această privință, toată lumea este de acord!”, a adăugat el.

Schimbul de mesaje cu președintele Franței

Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj scris de către omologul său francez Emmanuel Macron, care a propus un G7, joi, la Paris, cu Rusia.

Emmanuel Macron propune să-i invite pe ucraineni la această reuniune, dar şi pe danezi, pentru a discuta despre divergenţele cu pivire la Groenlanda, precum şi pe sirieni.

„Prietene, suntem total aliniaţi privind Siria. Putem face lucruri mari în Iran. Nu înţeleg ce faci cu Groenlanda”, scrie în mesajul său şeful statului francez.

„Pot să organizez o reuniune a G7 la Paris, joi-după-amiaza, după Davos. Pot să-i invit pe ucraineni, pe danezi, pe sirieni şi pe ruşi în marjă. Să luăm cina împreună la Paris, joi, înainte să te întorci în Statele Unite”, i-a scris președintele francez lui Donald Trump, al cărui răspuns nu apare în capturile date publicității.

***