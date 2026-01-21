Donald Trump, discursul de la Davos: ”Nu voi folosi forța” în privința Groenlandei – „Iubesc Europa și vreau să o văd prosperând, dar nu se îndreaptă în direcția corectă” – NATO și UE trebuie să se implice în pacea din Ucraina

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, la Davos, că a exclus categoric utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei, dar vrea negocieri imediate pentru achiziționarea Groenlandei de către SUA.

Într-un discurs mult așteptat după tensiunile din ultimele zile cu liderii UE, liderul de la Casa Albă a apreciat că Europa nu se îndreaptă într-o direcție bună și nu poate asigura securitatea Groenlandei.

Președintele american și-a început discursul de la Davos vorbind despre situația economică din SUA.

„Asist la Forumul Economic Mondial din acest an cu veşti absolut fenomenale din Statele Unite, Ieri (luni), s-a împlinit un an de când am preluat funcţia, iar azi, după 12 luni la Casa Albă, economia noastră este în plină creştere”, a declarat el.

”Există un adevărat boom al creşterii economice, productivităţii, investiţiilor. Veniturile nu fac decât să crească. Inflaţia a fost învinsă. Frontierele noastre, care erau deschise în toate zările, sunt acum închise şi aproape impenetrabile, iar Statele Unite sunt în plină revenire şi în plină redresare economică”, a declarat președintele american, înainte să treacă la temele fierbinți ale zilei: Groenlanda, relația cu Europa și războiul din Ucraina.

Principalele direcții pe care le-a atins discursul președintelui SUA și rincipalele idei la fiecare din ele:

1, Poziția privind Groenlanda – principalele idei enunțate de Donald Trump:

Doar SUA pot să protejeze Groenlanda și să o facă mai sigură: „Acesta este motivul pentru care doresc negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite, la fel cum am achiziționat multe alte teritorii de-a lungul istoriei noastre, așa cum au făcut multe națiuni europene. Nu este nimic rău în asta”.

Dacă SUA ar decide să ia Groenlanda cu forța, ar fi „de neoprit”, dar aceasta nu este o opțiune. „Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța. Tot ce cere Statele Unite este un loc numit Groenlanda. Vrem o bucată de gheață pentru protecția mondială, iar ei (Danemarca, n.r.) nu ne-o dau. Nu am cerut niciodată altceva”.

Washingtonul vrea proprietate deplină asupra Groenlandei, nu doare drepturi de concesiune. „Tot ce cerem este să obținem Groenlanda, inclusiv dreptul de proprietate, deoarece ai nevoie de proprietate pentru a o apăra. Nu o poți apăra pe baza unui contract de concesionare”.

În cazul unui război nuclear, rachetele vor zbura peste centrul Groenladei, acesta fiind motivul pentru care insula trebuie inclusă în Golden Dome – scutul american antirachetă. Acesta ar urma să protejeze și Canada, a mai spus Trump.

Administrația americană a greșit când a renunțat la Groenlanda, după Al Doilea Război Mondial: „Fără noi, în acest moment ați vorbi cu toții germană și japoneză, probabil. După război, am restituit Groenlanda Danemarcei. Ce fraieri am fost să facem asta, dar am făcut-o, am restituit-o”.

Mesajul pentru Europa și Danemarca a fost clar – să nu se opună achiziției: „Au de ales: pot spune da, iar noi le vom fi foarte recunoscători. Sau pot spune nu, iar noi ne vom aminti”.

2, Poziția lui Donald Trump privind direcția în care merg Europa și NATO

Donald Trump și-a reluat criticile la adresa Europei și a liderilor ei, apreciind că nu duc continentul în direcția bună: „Nu vreau să insult pe nimeni, dar există ţări europene pe care nu le mai recunosc şi spun asta în mod negativ, evident. Îmi place Europa şi vreau să o văd prosperând, dar merge în sensul greşit, în direcţia greşită în ultimele decenii”.

Președintele american a susținut că „SUA „nu au obținut nimic” din parte NATO și că Alianța îi este datoare. „Dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb, iar eu am criticat NATO de mulți ani și totuși am făcut mai mult pentru a ajuta NATO decât orice alt președinte până acum. N-ați avea NATO dacă nu m-aș fi implicat în primul meu mandat”.

3, Poziția privind încheierea războiului din Ucraina

Donald Trump a repetat că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski doresc să încheie un acord.

Liderul de la Casa Albă a anunțat că urma să se întâlnească, în următoarele ore, cu președintele Ucrainei, care nu se afla încă la Davos. Ulterior, a revenit și a declarat că întâlnirea cu Zelenski va avea loc joi.

NATO trebuie să își asume rolul principal în procesul de pace: „Mă refer la NATO, mă refer la Europa. Ei trebuie să se ocupe de Ucraina. Noi nu. Statele Unite sunt foarte departe. Ne separă un ocean mare și frumos. Nu avem nimic de-a face cu asta”.

***