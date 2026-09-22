Video / Trump, discurs tranșant la ONU: Baze militare în Groenlanda și drept de veto privind investiții sensibile – Izolarea economică totală a Iranului – Despre Rusia, Cuba, reforma ONU

Președintele SUA Donald Trump a folosit discursul de la Adunarea Generală a ONU pentru a transmite un mesaj de forță adversarilor SUA, anunțând menținerea presiunii economice asupra Iranului, extinderea prezenței militare americane în Groenlanda și disponibilitatea Washingtonului de a-și folosi puterea militară pentru apărarea intereselor sale. Președintele american a cerut statelor membre ONU să se alăture „izolării economice complete” a Teheranului și a afirmat că SUA nu vor permite adversarilor să câștige teren în Emisfera Vestică.

Președintele american a cerut celorlalte state să se alăture strategiei SUA de izolare economică a Teheranului, el legând încetarea campaniei americane de presiune economică de oprirea atacurilor asupra transportului comercial, renunțarea la ambițiile nucleare ale regimului terorist de la Teheran și încetarea sprijinului acordat grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu.

„Fac apel la toate națiunile să ni se alăture în impunerea izolării economice complete a Iranului până când acesta își oprește atacurile asupra transportului maritim comercial, renunță la ambițiile nucleare și încetează sprijinirea terorismului”, a spus Donald Trump în discursul său, în contextul în care administrația Trump a intensificat în august campania de sancțiuni și de limitare a accesului Iranului la surse externe de finanțare.

Președintele a mai afirmat că Washingtonul nu va mai permite amenințări la adresa Americii în Emisfera Vestică și că, dacă va fi necesar, SUA vor folosi forța sa militară pentru a-și proteja interese în acest spațiu geopolitic. El a spus că Marco Rubio conduce inclusiv negocierile cu Cuba pentru pacificarea regimului din Havana, căruia SUA nu îi vor permite să pună în pericol interesele americane.

SUA construi două baze militare majore în Groenlanda – Washingtonul primește drept de veto în privința oricăror posibile investiții ale unor adversari geopolitici

În ceea ce privește un acord de cooperare cu Danemarca și Groenlanda anunțat în finalul săptămânii trecute, care urma să fie semnat în cursul zilei de marți la sediul ONU de la New York, Trump a spus că acordul va oferi SUA capabilitățile de a apăra complet continentul nord-american și Europa.

Conform lui Donald Trump, niciun adversar al SUA nu va putea să aibă baze militare în Groenlanda sau să facă investiții pe acest teritoriu strategic fără acordul Washingtonului. În același timp, SUA vor spori prezența militară din Groenlanda, unde vor construi două baze militare majore.

În ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina, președintele american a afirmat că lucrează cu liderii ambelor țări pentru a încheia conflictul și că este dispus să folosească o nouă lege proaspăt promulgată care îi oferă liderului SUA noi puteri tarifare și de sancționare a Kremlinului și a țărilor cu care regimul de la Moscova face business.

În privința inteligenței artificiale, Trump a spus că administrația sa va urmări îndeaproape dezvoltarea tehnologiei, pe care SUA nu o vor frâna, ci o vor încuraja, pentru a-și păstra avantajul față de China în cursa pentru ceea ce președintele american a numit „superinteligență”.

Donald Trump:

Prezentăm în cele ce urmează principalele declarații ale președintelui american Donald Trump:

Despre America

Pot să vă spun cu mândrie că America s-a întors, iar țara noastră este astăzi mai puternică decât oricând. Economia noastră este invidiată de întreaga lume, armata noastră este cea mai puternică de pe planetă, tehnologia noastră este fără egal și suntem lideri în aproape toate domeniile. Energia noastră alimentează planeta. America este în ascensiune, națiunea noastră crește, puterea noastră se extinde, țara noastră o duce mai bine decât oricând.

Încă din prima zi, administrația mea a lucrat pentru a elimina fiecare reglementare inutilă și fiecare obstacol în calea afacerilor din America. Am adoptat cele mai mari reduceri de taxe din istoria Americii și, drept rezultat, în Statele Unite se investesc în prezent mai mulți bani decât s-au investit vreodată în orice țară din lume. Bursele americane au stabilit 80 de recorduri istorice și asta doar în ultimele 12 luni.

Înainte să preiau mandatul, aveam cea mai rea și mai periculoasă frontieră de pe planetă, iar acum avem cea mai sigură frontieră din istoria Americii. Nimeni nu intră decât dacă este invitat, dacă are permisiunea. În ultimele 16 luni, zero imigranți ilegali au fost admiși în Statele Unite. Zero. Drept rezultat, anul trecut am înregistrat cea mai mare scădere a criminalității violente consemnată vreodată. Rata omuciderilor s-a prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani, de după anul 1900.

Despre acțiunile pe scena internațională

Am acționat cu hotărâre și viteză pentru a remodela scena mondială și pentru a rezolva probleme care ne-au afectat mult prea mult timp. Fiecare lider din această sală știe că, având doar un timp limitat pentru a face această lume mai bună, mai sigură și mai prosperă, trebuie să profităm de el. Ca președinte al celei mai extraordinare națiuni din istorie, nu am niciun interes să las pericolele să crească încă o zi. Nu cred în lăsarea problemelor să se agraveze. Ele devin doar mai greu de rezolvat.

Așadar, în timp ce alții au vorbit, eu am acționat. În timp ce alții au vorbit despre pace, eu am făcut pace. În timp ce alții au ignorat amenințările, eu le-am confruntat. În timp ce alții au vorbit despre curaj, America l-a demonstrat. În timp ce alții au promis forță, eu am folosit-o pentru a face din America cea mai puternică țară din lume. Lucrând împreună cu multe dintre națiunile aflate în această sală, rezolvăm provocări considerate imposibile timp de decenii și încheiem ani de probleme rămase nerezolvate. Și facem asta bine.

Despre Iran

Nu există un exemplu mai bun de pericol căruia i s-a permis să crească, punând lumea în pericol, decât principalul sponsor al terorismului, Republica Islamică Iran. Timp de decenii, regimul fanatic iranian a condus prin vărsare de sânge și crime în masă, răspândind moarte, măcel și haos în întregul Orient Mijlociu și dincolo de acesta. Era bătăușul Orientului Mijlociu, dar nu mai este.

Din prima zi în care am intrat în arena politică, am fost ferm: nu voi permite niciodată Iranului să aibă o armă nucleară. După ce am preluat mandatul anul trecut, am deschis imediat negocieri cu Iranul și le-am oferit cooperare economică deplină în schimbul renunțării la programul nuclear și la sprijinirea terorismului, dar au refuzat. Au refuzat categoric. A fost o mare greșeală. Apoi, în cadrul Operațiunii Midnight Hammer, armata SUA le-a nimicit programul nuclear sub munți de moloz, iar eu am îndemnat din nou Iranul să încheie un acord și, din nou, au refuzat.

Regimul a continuat să construiască un vast arsenal de rachete și drone care amenința securitatea fiecărui militar american din regiune și a tuturor celorlalți din regiune. Au construit și o rachetă capabilă să lovească Europa și erau foarte mândri de asta. Sper că europenii își dau seama.

Obiectivul Iranului era să finalizeze cursa nebunească spre bomba nucleară, protejat de acest scut convențional de rachete balistice. Dacă ar fi reușit, acel regim malefic ar fi fost liber să răspândească teroare și moarte pentru totdeauna, știind că orice încercare de a-l opri s-ar fi confruntat cu un arsenal de distrugere nucleară.

În America, tocmai am marcat 25 de ani de la cel mai grav atac terorist din istorie, 11 septembrie, care a ucis 3.000 de oameni la doar câțiva kilometri de aici. A fost o perioadă îngrozitoare, de neimaginat. Peste două săptămâni vom marca trei ani de la atacul din 7 octombrie din Israel, în care teroriști finanțați de Iran au torturat, mutilat și ucis 1.200 de civili complet nevinovați, inclusiv zeci de americani și mulți copii. Copii, copii mici, foarte mici, frumoși.

Liderul suprem al Iranului a celebrat acel masacru și l-a numit un serviciu adus umanității. Același regim și-a măcelărit peste 72.000 dintre propriii cetățeni în acest an. Recent, 10.000 au fost uciși pentru că au protestat. Imaginați-vă doar dacă unui asemenea regim abject i s-ar fi permis să desfășoare atacuri teroriste de amploare, protejat de un scut nuclear. Aceasta era realitatea pe care trebuia să o confruntăm, o realitate pe care mult prea mulți au preferat să o ignore. Toți au ignorat-o.

Mulți președinți și mulți alții au vrut pur și simplu să o ignore. Nu au fost dispuși să facă nimic în această privință, dar știau că problema există. După ce i-am oferit Iranului toate șansele pentru a ajunge la un acord, am acționat pentru a mă asigura că nici Statele Unite, nici vreo altă națiune din această sală nu vor trebui vreodată să se confrunte cu un asemenea coșmar, cu o asemenea problemă catastrofală.

Ca rezultat al Operațiunii Epic Fury, toate cele 159 de nave ale marinei lor se află acum pe fundul mării. La fel, forțele lor aeriene au dispărut, radarele lor au dispărut, echipamentele lor antiaeriene au dispărut, capacitatea lor de producție de rachete și drone aproape că a dispărut, economia lor a dispărut. Singurul lucru care nu a dispărut este inflația, care le distruge țara și care acum depășește cu mult 300%.

Și totuși, chiar și după ce am convenit asupra unui armistițiu pentru discuții privind dosarul nuclear, Iranul l-a încălcat rapid prin acte flagrante de terorism împotriva navelor civile ale altor țări. Vreau să mulțumesc Consiliului de Securitate al ONU pentru că a votat cu o majoritate covârșitoare adoptarea unei rezoluții care condamnă atacurile teroriste abjecte ale Iranului asupra transportului maritim comercial. Sunt încântat să spun că această rezoluție a avut mai mulți co-sponsori dintre statele membre ONU decât orice altă rezoluție a Consiliului de Securitate din istorie. Asta înseamnă ceva. Acum trebuie să fim la fel de uniți în menținerea presiunii.

Marina Statelor Unite a escortat recent peste 1 miliard de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, iar acum tranzitează mai mult petrol decât în orice alt moment de la începutul războiului. Scoatem 22, 25, 30, 32 și 37 de nave, în diferite momente, în fiecare zi, în fiecare noapte.

Dar am de luat o decizie importantă. Se va ajunge la un acord cu Iranul care să le permită să se reconstruiască și să creeze o țară mult mai măreață decât a fost vreodată, poate una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu sau chiar din lume? Sau voi anihila Republica Islamică și o voi face rapid, fără să le mai dau vreodată șansa să ucidă și să distrugă oameni și țări? Îi voi împinge în iad, fără nicio șansă de supraviețuire și fără nicio speranță de măreție viitoare pentru generațiile următoare?

Dar cred că vom ajunge la un acord imediat după alegeri (alegerile din SUA de la jumătatea mandatului, din noiembrie – n.r.), pentru că nu are niciun sens să nu o facă. (…) Dar eu nu candidez. Nu am acordat și nu voi acorda absolut nicio importanță alegerilor atunci când vine vorba despre Iran. Nici măcar nu îmi trec prin minte.

Singurul lucru care contează este că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară.

Lașii și trădătorii ar vrea să spună că Statele Unite duc lipsă de muniție, dar nu este adevărat. Avem mai multă muniție decât ne-am putea imagina vreodată că vom folosi și producem la niveluri pe care nu le-am mai atins niciodată. Ne refacem stocurile mai repede decât am reușit vreodată. Echipamente de ultimă generație. În plus, în viitorul foarte apropiat vor fi deschise fabrici uriașe de muniție. În acest moment sunt construite 18 asemenea fabrici de către cele mai mari companii de apărare din lume — 18 sunt în construcție. Unele dintre ele vor fi finalizate foarte curând. Sunt aproape gata. Iar această construcție rapidă va conduce la o desfășurare foarte rapidă de rachete de toate tipurile și muniție de toate tipurile și vom putea să ne aprovizionăm aliații într-un ritm mult mai rapid decât în prezent.

Fac apel la toate națiunile să ni se alăture în impunerea izolării economice complete a Iranului până când acesta își oprește atacurile asupra transportului maritim comercial, renunță la ambițiile nucleare și încetează sprijinirea terorismului.

Lumea va vedea o lume eliberată de amenințarea terorismului iranian care durează de 51 de ani, iar prețul petrolului se va prăbuși chiar sub nivelul de la începutul conflictului. Iar atunci era foarte scăzut. În Statele Unite era cu adevărat foarte scăzut. Cu curaj și hotărâre, orice este posibil. Schimbările mari se pot produce și se pot produce rapid.

Despre situația din Gaza

În urmă cu un an, când m-am adresat marilor lideri aflați în această sală, războiul din Gaza continua cu brutalitate. Ostaticii se aflau încă adânc în tunelurile Hamas și nu se întrevedea niciun sfârșit. Părea că nu va fi rezolvat niciodată. Dar aici, în marja Adunării Generale, am făcut primii pași care au schimbat totul.

Câteva săptămâni mai târziu, am pus capăt războiului din Gaza, salvând un număr incalculabil de vieți. De asemenea, i-am adus acasă pe toți ostaticii rămași, atât pe cei în viață, cât și pe cei decedați. (…) Vreau să-mi exprim recunoștința față de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru aprobarea unanimă a planului nostru de pace în 20 de puncte pentru Gaza și pentru aprobarea oficială a Consiliului pentru Pace. Va fi un grup de oameni foarte important.

Aproape 30 de țări s-au alăturat Consiliului, pe care am onoarea să îl prezidez. Le suntem recunoscători multora dintre aceste state membre pentru contribuțiile de miliarde și miliarde de dolari destinate ajutorului și reconstrucției. Maroc, Bahrain, Qatar, Kuweit, Kazahstan, Arabia Saudită, Turcia, Uzbekistan și multe altele au contribuit. Acești bani ajung direct acolo unde este nevoie de ei și este o nevoie disperată. Vor ca efortul umanitar să fie desfășurat în mod corespunzător. Au fost extraordinari. Vreau, de asemenea, să le mulțumesc celor care s-au angajat să furnizeze trupe, polițiști și instruire pentru a contribui la stabilizarea Fâșiei Gaza, inclusiv Indonezia, Maroc, Albania, Kosovo, Kazahstan, Egipt, Iordania și alte țări.

Despre situația din Venezuela, controlul Emisferei Vestice și lupta cu cartelurile

Lucrăm foarte îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom rezolva acest război. (…) Douăzeci și cinci de mii de tineri, în mare parte soldați, mor în fiecare lună.

S-au întâmplat multe de când ne-am reunit ultima dată aici, în urmă cu un an. În ianuarie, la ordinul meu, armata Statelor Unite a desfășurat o amplă operațiune militară, pătrunzând adânc în capitala Venezuelei, Caracas. A coborât asupra unei baze militare puternic apărate și fortificate, despre care se presupunea că este imposibil de atacat, și l-a arestat pe dictatorul Nicolás Maduro. Din acea zi, sute de prizonieri politici venezueleni au fost eliberați din închisori Și lucrăm îndeaproape cu liderii Venezuelei pentru a construi un viitor mult mai bun pentru poporul venezuelean.

Luna trecută, am semnat cel mai mare acord petrolier din istorie, care acoperă 65 de miliarde de barili de petrol și care va aduce beneficii enorme atât Venezuelei, cât și Statelor Unite și va contribui la reducerea costului energiei în întreaga lume. Iar acest lucru începe să producă efecte chiar acum. Petrolul începe să iasă. Cele mai mari companii petroliere din lume intră în Venezuela, iar cifrele sunt absolut incredibile.

Dacă adunăm Statele Unite și Venezuela, avem peste 60% din petrolul mondial. Așadar, este poate cel mai mare acord încheiat vreodată. (…) Învingătorului îi revine prada. Ați auzit cu toții asta. Acțiunile noastre din Venezuela demonstrează că Statele Unite nu vor mai permite amenințărilor la adresa Americii să câștige un punct de sprijin nicăieri în emisfera vestică. Și, dacă va fi necesar, ne vom folosi puterea militară fără egal pentru a proteja interesele naționale vitale ale Statelor Unite.

Timp de decenii, alte administrații au permis ca o mare parte din această regiune să fie dominată de bande feroce și carteluri de droguri însetate de sânge, destabilizată de migrația necontrolată și infiltrată de adversari străini ostili — adversari străini bolnavi și demenți. Dar nu mai este cazul.Restabilim puterea americană, inclusiv puterea militară americană acolo unde este necesar, în regiunea noastră și în întreaga lume, pentru a crea un viitor mai sigur pentru noi toți. Se întâmplă și se întâmplă rapid.

După preluarea mandatului, am desemnat cartelurile de droguri drept organizații teroriste străine și am mobilizat Forțele Armate ale Statelor Unite pentru a le elimina. Cartelurile sunt ISIS-ul emisferei vestice. Nu sunt oameni buni. Sunt dușmani aflați în război cu civilizația, care folosesc crima, violul, tortura și extorcarea drept instrumente ale terorii. La fel ca ISIS, ar trebui uciși, exilați sau reținuți ca luptători inamici, fără posibilitatea de a fi eliberați, ceea ce și facem.

În acest scop, Statele Unite au desfășurat zeci de lovituri asupra ambarcațiunilor cartelurilor care transportau droguri, eliminând 97% din drogurile care intrau pe mare. Era o sursă majoră de aprovizionare. Iar în urmă cu trei luni l-am eliminat pe liderul bandei venezuelene Tren de Aragua.

Mexicul este, din păcate, epicentrul violenței cartelurilor. Este inacceptabil ca Statele Unite să împartă o frontieră de 2.000 de mile cu un teritoriu controlat de carteluri inamice. Așadar, Mexicul trebuie să recâștige controlul asupra propriului teritoriu de la acești dușmani ai umanității.

Despre Cuba

Administrația mea urmărește, de asemenea, o schimbare fundamentală a situației din Cuba, unde regimul se află sub o presiune uriașă — cea mai mare presiune cu care s-a confruntat vreodată. Este un stat complet eșuat. Eșuează ca niciodată înainte și va cădea. Marco Rubio se ocupă de o negociere. Este implicat profund în negocieri cu Cuba. Vom vedea ce se întâmplă. Nu vom permite existența unui refugiu pentru adversari străini care să amenințe America chiar la ușa noastră. Cuba este chiar la ușa noastră.

Regimul cubanez a petrecut, de asemenea, decenii coordonându-se cu radicali de stânga și rețele comuniste aici, în Statele Unite. După cum a detaliat Departamentul nostru de Stat, aceștia au cultivat legături cu grupări subversive și radicale precum Partidul Comunist din SUA, Antifa și Socialiștii Democrați din America. Comunismul nu va veni niciodată în America, dar libertatea va veni în Cuba, iar siguranța și securitatea vor veni în Mexic. Sunt foarte mândru să vă spun că avem o relație foarte bună cu guvernul mexican. Am făcut progrese mari, progrese foarte mari cu Mexicul. Nici ei nu vor cartelurile. Iar când va veni acea zi, întreaga regiune va deveni un loc mai bun, mai sigur și mai frumos în care să trăiești și să prosperi.

Despre Groenlanda și acordul strategic convenit cu Danemarca

După cum am anunțat în urmă cu doar câteva zile, Statele Unite au ajuns, de asemenea, la un acord fără precedent privind frontiera nordică a Americii de Nord, acea întindere mare și vitală din punct de vedere strategic cunoscută sub numele de Groenlanda. Acest acord, încheiat cu Regatul Danemarcei — o țară incredibilă și frumoasă — și cu poporul Groenlandei oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități de pe acel teritoriu. Vom avea capacitatea deplină de a face tot ceea ce este necesar pentru a apăra continentul american, precum și Europa și alte regiuni.

Niciun adversar al SUA nu va mai fi vreodată autorizat să stabilească o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile acolo fără aprobarea noastră expresă, în scris. Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei prezențe militare importante în locațiile adecvate. Vom construi două baze militare foarte mari.

Acest acord va fi semnat mai târziu astăzi și aștept cu nerăbdare să lucrăm cu oamenii extraordinari din Danemarca și Groenlanda. A fost o experiență extraordinară, uimitoare, și am creat cu adevărat o legătură în acest proces. Prin extinderea prezenței Americii în Arctica și Atlanticul de Nord, acest acord protejează, de asemenea, Europa, pe lângă America, și îi consolidează foarte mult protecția.

Acordul consolidează semnificativ și NATO, care are un lider extraordinar. Mark, știu că ești în sală și chiar ești un mare lider — Mark Rutte. NATO devine acum mai puternică decât oricând. NATO face lucruri despre care nimeni nu credea că va fi capabilă să le facă, inclusiv majorarea țintei la 5%, de la 2%. Aceasta va însemna o protecție mult mai mare pentru ei.

Despre războiul Rusia-Ucraina

Continuăm să încercăm să punem capăt războiului dezastruos dintre Rusia și Ucraina, care ucide, așa cum am spus, mii și mii de oameni în fiecare lună. Săptămâna trecută, în onoarea senatorului Lindsey Graham, am promulgat o nouă lege foarte puternică, adoptată de Congres, care îmi oferă prerogative tarifare enorme. Iar dacă va fi necesar, va trebui să le folosesc. Este timpul să oprim măcelul.

Despre reforma ONU

Sub conducerea ambasadorului Michael Waltz aici, la Organizația Națiunilor Unite, am lucrat, de asemenea, cu multe dintre țările din această sală pentru a implementa cele mai ample reforme ale ONU din istorie. Am redus bugetul ONU pentru prima dată în istorie, cu 15% în 2026, și am eliminat peste 4.000 de posturi din birocrația ONU.

Organizația Națiunilor Unite are un potențial uriaș. Am spus acest lucru de mulți ani. Dar trebuie să înceteze să impună agenda de extremă stânga a birocraților globaliști pe care nimeni nu i-a ales vreodată. Anul trecut, administrația mea a fost obligată să intervină pentru a împiedica un organism obscur al ONU, Organizația Maritimă Internațională, să introducă pe ascuns prima taxă globală pe carbon — o taxă foarte costisitoare — care ar fi majorat costurile transportului maritim internațional cu 10%-20% și poate chiar mai mult.

Nu există un guvern mondial și, cât timp sunt eu președinte, nu vor exista taxe globale.

Statele Unite se opun, de asemenea, instituției scăpate de sub control cunoscute drept Curtea Penală Internațională. Nu vom permite niciodată ca militarii americani sau oricine altcineva să fie anchetați ori supuși unor procese-spectacol de către un tribunal antiamerican care nu are jurisdicție asupra noastră. Sunt un grup de oameni răi. Fac apel la toate statele care sunt membre ale CPI să se retragă oficial și imediat din această instituție scăpată de sub control.

Despre ideologia Woke și imigrația ilegală

Este la fel de inacceptabil ca, în condițiile în care există atât de multe atrocități reale în lume, cei mai înalți oficiali ai ONU pentru drepturile omului să își petreacă timpul criticând Statele Unite pentru că ne protejăm copiii de mutilarea transgender și de nebunia transgender și pentru că ne aplicăm legile privind imigrația. Este incredibil ceea ce fac.

Este vorba despre mutilarea transgender a copiilor noștri. Ipocriții lași din Consiliul pentru Drepturile Omului au foarte puține de spus despre persecutarea creștinilor. Creștinii sunt persecutați în întreaga lume.

Există persecuții împotriva creștinilor și crime comise de unele dintre cele mai represive regimuri din lume, dar ei vor ca America să își deschidă frontierele pentru bande și infractori proveniți din cele mai periculoase locuri din lume. Vor ca cei mai răi oameni să vină din cele mai rele locuri de pe Pământ, iar noi nu mai facem acest lucru. Am făcut-o, dar nu o mai facem.

Este profund ironic faptul că Organizația Națiunilor Unite are o întreagă instituție, UNESCO, dedicată protejării patrimoniului cultural, dar, prin promovarea neîncetată a migrației în masă, acești globaliști distrug în mod activ unele dintre cele mai mari culturi și cele mai extraordinare forme de patrimoniu din întreaga istorie. Nu există un drept al omului la imigrație ilegală, dar există dreptul de a rămâne o națiune suverană. Noi vrem să rămânem o națiune suverană și același lucru ar trebui să-l doriți și voi.

Despre inteligența artificială

Statele Unite resping, de asemenea, în totalitate orice încercare de a construi o schemă globalistă pentru controlarea inteligenței artificiale despre care se vorbește atât de mult acum — aici și în alte părți — și pe care o vom numi oficial „superinteligență”. Schimbăm denumirea deoarece folosirea cuvântului „artificială” face ca inteligența să pară falsă. O face să pară falsă, iar ea nu este falsă.

De acum înainte, toate documentele Statelor Unite — și, sperăm, și cele ale lumii — vor fi modificate pentru a utiliza termenul mult mai exact „super”, în loc de „artificială”. Așadar, este „superinteligență”.

Orice tehnologie nouă majoră aduce provocări, iar superinteligența nu face excepție. Totuși, aceiași oameni care spuneau că vom fi cu toții morți în 12 ani din cauza încălzirii globale (…) sunt aceiași oameni care spun acum că inteligența artificială ne va ucide pe toți, că roboții ne vor ataca și că totul va fi un dezastru total. Același grup de oameni.

Cine câștigă cursa AI, cine câștigă cursa superinteligenței, câștigă. Acela este grupul care câștigă. Iar noi suntem acum cu mult înaintea Chinei și a tuturor celorlalți și vom păstra această poziție. O vom păstra foarte, foarte ferm și foarte puternic. Nu voi sufoca dezvoltarea unei tehnologii care va fi mai importantă decât Revoluția Industrială.

Mulți spun că va fi mai importantă decât Revoluția Industrială sau chiar decât internetul însuși. Și vom fi foarte atenți, iar pentru asta avem Departamentul de Justiție. L-am folosit deja în legătură cu acest subiect și l-am folosit cu foarte multă forță. Totul a funcționat foarte bine și foarte repede. Și avem și alte instituții de aplicare a legii care vor interveni, dacă va fi nevoie. Dar noi vom încuraja superinteligența. O vom încuraja, nu o vom frâna. O vom monitoriza îndeaproape prin intermediul Departamentului de Justiție. Statele Unite sunt lider mondial în superinteligență și vor continua să fie, într-un mod sigur și responsabil.

***